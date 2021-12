»Det ligger i mit dna at gøre ting anderledes.«

Fordommene er mange om ejendomsmæglere, der fremviser i rullekrave, habit, spidse sko og store armbevægelser. Og hvis måleenhed 'havkig' kan svinge med flere kilometer.

Men nu bliver ejendomsmæglerne overhalet indenom af en 40-årig familiefar fra en landsby uden for Aalborg, med håret sat op i en knold i nakken, der kan sidde trygt i kontorstolen, mens ejerne selv fremviser deres hjem:

»I stedet for at bruge en masse tid på at køre ud og lave vurderinger og fremvisninger, så bruger vi al vores tid på at sidde på kontoret,« siger Jakob Neua Nørgaard, der er serieiværksætter som Jesper Buch og Jakob Riisgaard, men klarer det meste bag skærmen.

Han brager frem med sit online ejendomsmæglerfirma, der vil udfordre de allerstørste kæder.

Konen, lidt galskab og en konstant trang til at udfordre systemet er nogle af de vigtigste nøgler bag succesen.

Estaldo.com er navnet på den hjemmeside, som den 40-årige iværksætter grundlagde i 2016. De har ét kontor i Aalborg, men opererer i hele landet.

Firmaet fungerer grundliggende som en normal ejendomsmæglervirksomhed – dog med få markante forskelle. Ud over fremvisningerne skiller papirarbejdet sig også ud.

Modsat andre ejendomsmæglere, så kommer Jakob Neua Nørgaard ikke ud og fremviser boligen. Det klarer sælger selv. Foto: Pressebillede Vis mere Modsat andre ejendomsmæglere, så kommer Jakob Neua Nørgaard ikke ud og fremviser boligen. Det klarer sælger selv. Foto: Pressebillede

»Det meste kan ske digitalt i dag. Der er ikke noget i en ejendomshandel, som du ikke kan lave digitalt. Kun fremvisningen.«

At lægge fremvisningerne i hænderne på sælgerne handler i øvrigt ikke kun om at spare virksomheden tid.

»Jeg tror på, du kan fremvise din bolig bedst selv. Du skal bare åbne døren og sige velkommen til.«

Selskabet er på knap to år strøget ind som den enkeltstående 'butik' med fjerdeflest boliger til salg i hele landet. Til dato har de solgt lidt mere end 300 boliger, mens de aktuelt har 161 til salg.

Men hvorfor er ingen tidligere lykkedes med for alvor at udfordre de etablerede ejendomsmæglerkæder?

»Der er mange, der har prøvet at lave disruption på ejendomsmæglermarkedet, men jeg tror, vores fordel er, at vi er fire grundlæggere i den her forretning, som har vidt forskellige baggrunde. Vi har en ejendomsmægler, to programmører og så mig. Vi bringer alle forskellige kompetencer til bordet.«

Hele sit voksne liv har Jakob Neua Nørgaard været iværksætter. Med blandet succes. Men han har altid været drevet af lysten til at udfordre normen.

»Du kan komme fra A til B på mange måder. Enten kan du tage motorvejen eller hovedvejen, eller også kan du køre hen over marken. Og hvis der ikke står, at du ikke må køre hen over marken, eller der ikke er andre, der har gjort det, så kan det godt være, at det er det rigtige at gøre.«

Mod og det at tænke ud af boksen virker som oplagte ord at sætte på tilgangen. Men af og til går iværksætteren længere endnu.

Jakob Neua Nørgaard elsker at udfordre normerne. Det ligger ligefrem i hans dna, forklarer han. Vis mere Jakob Neua Nørgaard elsker at udfordre normerne. Det ligger ligefrem i hans dna, forklarer han.

»Det kræver en lille smule galskab nogle gange. Hele vores skolevæsen fordrer kassetænkning. Der lærer vi allesammen at tænke på samme måde, og hvis du går på universitetet, så lærer du en helt bestemt måde at gribe en opgave an på. Jeg er ikke tynget af at tænke på samme måde, fordi jeg altid er gået mine egne veje.«

»Og så er min styrke i verden helt generelt, at jeg er rigtig, rigtig god til at se de der små detaljer.«

Selvom dele af hans tilgang måske alligevel rummer lidt rock and roll, så kan Jakob Neua Nørgaard ikke se sig fri for at have tanker om at få smør på brødet.

»Jeg har altid haft bekymringer om økonomi. Og det vil jeg nok altid fortsætte med at have. Men jeg har altid vidst, at hvis det gik helt galt, så kunne jeg nok godt finde et eller andet at lave, som gjorde, at jeg stadig kunne blive boende i mit hus og give mine børn mad.«

Og den 40-årige familiefar lander mentalt flere tusinde kilometer fra det stereotype billede af den hurtige iværksætter, når sløjfen skal bindes på fortællingen om mennesket Jakob Neua Nørgaard.

»Jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis ikke jeg havde haft min kone til at bakke mig op i alt det, jeg har lavet, så var jeg aldrig nået nogen vegne. Det kræver helt utrolig meget opbakning fra ens partner, når man eksempelvis er på forretningsrejse tre dage i træk i Oslo eller Göteborg.«

Hvad angår ambitionerne for virksomhedens fremtid, er han klar i spyttet.

»Jeg har sådan en mission, der hedder, at vi gerne vil være den største online portal for køb, salg og eje af boliger,« siger han og forklarer, at det også indebærer, at virksomheden skal slå de allerstørste kæder på landsplan.