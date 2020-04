Dronning Margrethe fylder 80 år torsdag den 16. april.

For at markere den runde dag har kongehuset lagt en ny portrætserie ud på sin hjemmeside.

De første billeder af dronningen, kronprins Frederik og prins Christian, de to kommende konger, blev lagt ud tirsdag.

Onsdag fulgte to portrætter kun med dronningen.

Der bliver lagt fotos fra serien ud til og med torsdag.

Billederne er et resultat af fotografens egen research og forslag samt dronningens egne ønsker, oplyser kongehuset.

Du kan ses alle de foreløbigt udgivne portrætter herunder.

/ritzau/

Dronningen ses her i sit arbejdsværelse på Fredensborg Slot. Dronning Margrethe opholder sig typisk på det nordsjællandske slot i forårs- og efterårsmånederne. Også hendes mor, dronning Ingrid, brugte rummet som arbejdsværelse, dengang hun levede. Foto: Per Morten Abrahamsen/Free Vis mere Dronningen ses her i sit arbejdsværelse på Fredensborg Slot. Dronning Margrethe opholder sig typisk på det nordsjællandske slot i forårs- og efterårsmånederne. Også hendes mor, dronning Ingrid, brugte rummet som arbejdsværelse, dengang hun levede. Foto: Per Morten Abrahamsen/Free

Hun har været Danmarks dronning siden 1972. På dette billede ses dronningen i Havesalen på Fredensborg Slot. Rummet har dannet ramme om flere portrætter af den kongelige familie gennem slottets 300-årige historie. Foto: Per Morten Abrahamsen/Free Vis mere Hun har været Danmarks dronning siden 1972. På dette billede ses dronningen i Havesalen på Fredensborg Slot. Rummet har dannet ramme om flere portrætter af den kongelige familie gennem slottets 300-årige historie. Foto: Per Morten Abrahamsen/Free

Det var helt spontant, at dronning Margrethe lagde armene om sin ældste søn og sit barnebarn, fortæller fotograf Per Morten Abrahamsen. På billedet ses de tre i Riddersalen i Christian IX's Palæ på Amalienborg i København. Det er fra den, at den kongelige familie typisk træder ud på balkonen for at tage mod lykønskninger fra fremmødte på slotspladsen. Foto: Per Morten Abrahamsen/Free Vis mere Det var helt spontant, at dronning Margrethe lagde armene om sin ældste søn og sit barnebarn, fortæller fotograf Per Morten Abrahamsen. På billedet ses de tre i Riddersalen i Christian IX's Palæ på Amalienborg i København. Det er fra den, at den kongelige familie typisk træder ud på balkonen for at tage mod lykønskninger fra fremmødte på slotspladsen. Foto: Per Morten Abrahamsen/Free

Generationsportrætterne af den nuværende og de to kommende regenter af Danmark er taget i efteråret og vinteren 2019. På dette foto ses dronningen, kronprinsen og prins Christian ved døråbningen til Røde Salon. Foto: Per Morten Abrahamsen/Free Vis mere Generationsportrætterne af den nuværende og de to kommende regenter af Danmark er taget i efteråret og vinteren 2019. På dette foto ses dronningen, kronprinsen og prins Christian ved døråbningen til Røde Salon. Foto: Per Morten Abrahamsen/Free