Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ægteskaber af samme køn anerkendes ikke i Ukraine, men det kan der snart blive lavet om på.

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj har nemlig åbnet døren for at anerkende civile partnerskaber mellem personer af samme køn i det krigshærgede land.

Det skriver CNN.

Det er ikke muligt at anerkende ægteskaber af samme køn, mens landet er i krig, men han fortæller, at hans regering har »udarbejdet løsninger vedrørende legalisering af registreret civilt partnerskab i Ukraine som en del af arbejdet med at etablere og sikre menneskerettigheder og friheder,« skriver CNN.

Der afholdes normalt en pride-parade i Kyiv hvert år, men grundet krigen blev den i år afholdt i nabolandet Polen. Foto: WOJTEK RADWANSKI Vis mere Der afholdes normalt en pride-parade i Kyiv hvert år, men grundet krigen blev den i år afholdt i nabolandet Polen. Foto: WOJTEK RADWANSKI

Opfordringen til at anerkende ægteskaber af samme køn kommer i kølvandet på, at 28.000 ukrainere har skrevet under på et borgerforslag om netop det.

Homoseksualitet er ikke ulovligt i Ukraine, men ægteskaber af samme køn og civile partnerskaber anerkendes ikke, og dette har skabt problemer for LGBT+-personer, som har meldt sig til militæret efter Ruslands invasion af landet, skriver BBC.

Problemerne kommer sig af, at hvis en person dør, og denne person er i et forhold med en af samme køn, så kan deres partner ikke begrave dem.

»I den moderne verden måles niveauet af det demokratiske samfund blandt andet gennem statspolitik, der sigter mod at sikre lige rettigheder for alle borgere,« lyder det fra præsidenten, der samtidig takker de mere end 28.000 mennesker, der underskrev borgerforslaget.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky. Foto: SERGEI SUPINSKY

»Enhver borger er en uadskillelig del af civilsamfundet, og har ret til alle de rettigheder og friheder, der er nedfældet i Ukraines forfatning.«

Ukraine legaliserede homoseksualitet efter Sovjetunionens fald, men anti-LGBTQ-holdninger og love findes stadig i landet.