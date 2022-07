Lyt til artiklen

To bekræftede infektioner.

Det er, hvad WHO har fundet i Ghana, og virussen, der er tale om, er den Ebolalignende Marburgvirus. Det skriver Reuters.

Marburgvirus en hæmoragisk febervirus, hvilket betyder, at den syge har tendens til blødninger.

Det er af de mest dødelige virusser, som spredes til mennesker fra flagermus og fra mennesker til andre mennesker gennem kontakt til kropsvæsker fra inficerede.

Det er prøver fra to patienter i Ghanas Ashanti-region, som har vist sig at være positive for Marburgvirus.

Begge patienter er døde og var på ingen måde knyttet til hinanden.

Den første tilfælde var en 26-årig mand, som kom på hospitalet 26. juni og allerede døde dagen efter.

Det andet tilfælde var en 51-årig mand, som kom på hospitalet 28. juni. Han døde senere samme dag.

»Sundhedsmyndighederne har reageret hurtigt og fået et forspring med at forberede sig på et muligt udbrud,« siger WHOs regionale direktør for Afrika, Dr. Matshidiso Moeti.

»Det er godt, for uden øjeblikkelig og beslutsom handling kan Marburg nemt komme ud af kontrol. WHO er på stedet og støtter sundhedsmyndighederne, og nu hvor udbruddet er erklæret, samler vi flere ressourcer.«

Mere end 90 kontakter til de to afdøde er identificeret og bliver nu monitoreret.

Det er ikke første gang, at der er et udbrud af Marburgvirus, som primært rammer i det sydlige og østlige Afrika.

Tidligere har dødelighedsraten været fra 24 procent og helt op til 88 procent.

Tiden fra smitte til sygdom er tre til ni dage. Omkring dag fem til syv vil sygdommen, hvis den udvikler sig voldsomt give udtalt tendens til blødninger fra tandkød, næse, urinveje, mave-tarm-kanal og fra hud, skriver Sundhed.dk.

Når først der er opstået blødninger, har sygdommen en høj dødelighed.

Døden vil indtræffe som følge af shock på grund af blod- og væskemangel.