Vi ser nu langt flere mutationer end forventet ved abekoppevirussen.

Og det betyder, at den vil sprede sig lettere. Det slår en undersøgelse fast i Nature Medicine.

Undersøgelsen kommer fra Portugals National Institute of Health i Lissabon, som var den første institution, der opdagede den nuværende virus med mere end 3.000 tilfælde af abekopper i Europa, Nordamerika og andre regioner.

Her fandt de ud af, at den nuværende virus afviger fra den oprindelige og nu spreder sig mere end nogensinde før.

Verdenssundhedsorganisationen WHO melder nu ud, at de er bekymret, da de »begynder at se abekopper sprede sig til sårbare grupper som gravide og børn,« Det skriver Reuters.

»Jeg er bekymret over vedvarende overførsel, fordi det tyder på, at virussen (er) ved at etablere sig, og at den kan bevæge sig ind i højrisikogrupper, herunder børn, immunkompromitterede og gravide kvinder,« sagde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en online briefing fra Genève på onsdag.

Virussen er nu blevet identificeret i mere end 50 nye lande uden for de lande i Afrika, hvor den er endemisk. Tilfældene stiger også i disse lande, sagde WHO og opfordrede til at øge testene.

Portugal har nu 348 abekopper, med 20 nye tilfælde inden for de sidste 24 timer. Sammen med Spanien og Storbritannien har Portugal flest tilfælde i Europa.

I Danmark er det seneste antal registrerede tilfælde på 13.

Der har været mere end 3.400 tilfælde af abekopper og ét dødsfald, siden udbruddet begyndte i maj, hovedsageligt i Europa blandt mænd, der har sex med mænd, ifølge en WHO-opgørelse.

Tidligere har Sundhedsstyrelsen udarbejdet retningslinjer til sundhedsvæsenet omkring håndtering af sygdommen.

Den kan man læse her.