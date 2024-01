Feber, løbende næse, ondt i halsen og høj feber. Derefter et småplettet og lyserødt udslæt. I de værste tilfælde er den livstruende.

Mæslinger har i en længere periode ikke været en større bekymring i mange europæiske lande, herunder Danmark, på grund af en effektiv vaccine.

Men nu er WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) igen ude at advare imod børnesygdommen.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC og Sky News.

WHO melder nemlig om en 'alarmerende stigning' i spredningen af mæslinger over hele Europa.

Det skyldes især, at antallet af smittede i 2023 lød på 42.200 børn, sammenlignet med blot 941 i 2022.

Årsagen til det, der nærmest svarer til en 45-dobling af antal smittede, kan ifølge organisationen være et resultat af, at færre børn er blevet vaccineret mod sygdommen under covid-19-pandemien.

I Storbritannien har der alene i år været 144 formodede tilfælde af mæslinger, ifølge data fra UK Health Security Agency.

Ifølge Statens Serums Insitut ses der sjældent mæslingetilfælde i Danmark, og når man gør, er det normalt efter smitte i udlandet.

Vaccinationsdækningen for mæslinger i Danmark er da også yderst høj.

For fødselsårgangene 2015-2020 er tilslutningen på 93-95 procent, mens den ligger på 92-94 procent for årgangene 2012-17, fremgår det af instituttets hjemmeside.

Mæslinger er en alvorlig børnesygdom, der forårsages af mæslingevirus, og giver forkølelsessymptomer, øjenkatar, lysskyhed, feber og udslæt. Man kan få hjernebetændelse på grund af virussen, men det er meget sjældent.

Ifølge Sundhed.dk er sygdommen officielt udryddet i Danmark.