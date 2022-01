Den amerikanske grillproducent Weber valgte mildest talt den forkerte dag at foreslå at lave farsbrød.

For fredag udsendte de 'Ugens Opskrift' på e-mail, og det fik dem til at fremstå upassende i forbindelse med ugens valg, oplyser mediet Bloomberg.

Der var nemlig tale om en instruktion til at forberede barbequemarineret farsbrød – på engelsk kaldet 'BBQ Meat Loaf'.

Og det kom til at fremstå uheldigt, da det kort tid efter blev annonceret, at rocksangeren Marvin Lee Aday, kendt som Meat Loaf, var afgået ved døden.

Weber opfangede selv hurtigt deres brøler, og udsendte derfor en dybfølt undskyldning til nyhedsbrevets modtagere.

»På det tidspunkt, vi delte denne opskrift med jer, var vi ikke klar over den uheldige bortgang af den amerikanske sanger og skuespiller Mr. Marvin Lee Aday, også kendt som Meat Loaf. Vi vil gerne give en dybfølt undskyldning for denne forglemmelse og for enhver fornærmelse, denne e-mail måtte have forårsaget,« skrev Weber.

Grillproducenten udtrykte samtidig deres kondolencer med Marvin Lee Adays familie og fans.

Meat Loaf døde torsdag aften med sin kone Deborah ved sin side. Han blev 74 år. Han var mest kendt for albummet 'Bat Out Of Hell', som han lavede sammen med producenten Jim Steinman.