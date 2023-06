Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, anklager fredag Rusland for at have bombet Wagner-tropper.

Han hævder ifølge AFP News, at en 'stor' mængde Wagner-soldater er døde under angrebet.

Ruslands forsvarsministerium afviser imidlertid at stå bag et angreb på Wagner-gruppen.

Korrespondent på mediet Kyiv Post, Jason Jay Smart, har delt en video på Twitter, som angiveligt viser en Wagner-base efter et raketangreb.

Tweetet rummer citater, der angiveligt kommer fra Wagner-leder Jevgenij Prigozjin.

Hæren "har iværksat raketangreb på vores baser. Et stort antal tropper er døde. Vi vil besluttes os for, hvordan vi vil besvare denne grusomhed. Næste skridt er vores."

Anklagerne om et missilangreb kommer, efter Wagner-lederen for nylig skruet gevaldigt op for kritikken af det russiske styre.

I et interview udgivet fredag beskylder han Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, for at have løjet om årsagen til, at Rusland invaderede Ukraine.

»Krigen var ikke nødvendig for at demilitarisere eller denazifisere Ukraine,« siger Prigozjin i det flere minutter lange interview, der er offentliggjort af nyhedsbureauet Reuters.

Det belarusiske medie NEXTA har også delt en video, som allerede cirkulerer bredt på sociale medier og angiveligt viser den bombede Wagner-base.





Channels of the #Wagner PMC state that the #Russian army launched a missile attack on the location of the Wagner mercenaries. pic.twitter.com/GsAnfmuCJs — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2023

Opdateres …