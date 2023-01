Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har set lidt af hvert, og nu vil Wagner-afhopperen, Andrej Medvedev, dele nogle af sine mareridt med andre.

Ifølge VG, fortæller han til The Insider, at han har videomateriale med dessertørhenrettelser fra sin tid i Wagner-gruppen.

Hans norske advokat, Brynjulf Risnes, bekræfter, at Medvedev medbringer meget materiale, som nu skal analyseres, og som indgår i Medvedevs asylsag.

»Han har taget en del USB-nøgler med,« siger han til VG.

Medvedev har til The Guardian tidligere fortalt, at hans enhed under den paramilitære Wagner-gruppe primært bestod af tidligere fanger fra fængslerne i Rusland. Han har sagt, at han har kendskab til mindst ti henrettelser af ulydige, hvoraf han selv har overværet flere af dem.

»Befalingsmændene tog dem med ud på en mark, hvor de skød dem for øjnene af alle andre. Nogle gang blev én mand skudt, og andre gang blev de skudt parvis,« fortæller han.

Ifølge hans norske advokat blev Medvedev flyttet til et mere permanent 'safe house' natten til onsdag. Norsk politi vil afhøre ham som et vidne i forhold til hans rolle i Wagner-gruppen.

»Han har jo været en del af Wagner-gruppen, og det er klart, at han sidder på noget relevant information i krigsforbrydelsessammenhæng,« siger Risnes.

Ifølge advokaten var Medvedev overrasket over udrustningen i Wagner-gruppen.

»De havde ingen moderne våben. Det var bare nonsens, når de sagde det,« siger han.

Advokaten fortæller også, at Wagner-afhopperen ikke blev rekrutteret i et fængsel, selvom han tidligere har siddet inde.

»Han henvendte sig i første omgang til gruppen, fordi han troede, at han ville blive indkaldt. Han er 26 år, og derfor forventede han, at han skulle indkaldes. Derfor meldte han sig som frivillig,« siger han.

Men Medvedev fik altså nok, og nu sidder han i Norge.