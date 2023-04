Lyt til artiklen

En af Ruslands mest aktive vulkaner er gået i udbrud.

Vulkanen Sjivelutj ligger på Kamtjatka-halvøen i det østlige Rusland og har sendt en askesky ud over et område på størrelse med Danmark, skriver Reuters.

Udbruddet begyndte lige over midnat natten til tirsdag og nåede sit klimaks seks timer senere. Askeskyen dækker er området på 41.699 kvadratkilometer, rapporterer Kamtjatka-afdelingen af Russian Academy of Sciences’ Geophysical Survey.

Der flyder lava ned af vulkanens sider, og der er risiko for, at de kan blokerer veje, rapporterer det russiske statslige nyhedsbureau Tass.

Luftfarten er område er gået i det højeste alarmniveau efter udbruddet.

Ifølge Tass blev askeskyen sendt 20 kilometer op i luften.

Visse steder måler askelaget op til 8,5 centimeter. Foto: Institute of Volcanology and Seismolog/Reuters/Scanpix

»Askeskyen bevæger sig mod vest og nærliggende landsbyer blev ramt af store mængder aske,« fortæller Danila Chebrov, direktør for Kamtjatka-afdelingen af Russian Academy of Sciences’ Geophysical Survey til Reuters.

Billeder fra byen Ust-Kamchatsky, der ligger 90 kilometer fra vulkanen, viser veje og biler dækket af aske.

Nogle steder er der målt op til 8,5 centimeter aske. Så store mængder er ikke blevet målt i 60 år, skriver Reuters.

Askeskyen har dækket et område på størrelse med Danmark. Her er det landsbyen Klyuchi. Foto: Oleg Bondarenko/Reuters/Scanpix

Der er ikke rapporteret nogle dødsfald i forbindelse med udbruddet.

Sjivelutj er med sine 3.283 meter en af de største vulkaner på Kamtjatka-halvøen.