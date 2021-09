Både huse, skure og biler på vejene blev inden for en radius af 100 meter af eksplosionerne ramt af en så voldsom trykbølge, at det førte til store ødelæggelser.

Adskillige mennesker kom også til skade.

Som du kan se i videoen herover rystede voldsomme eksplosioner i tre tanke til brændstofopbevaring mandag byen Camargo, som ligger i et bjergrigt område i det sydamerikanske land Bolivia

14 personer kom til skade – heraf to så alvorligt, at de måtte overføres med helikopter til hospitaler i de større byer Potosi og Sucre.

Det skriver TeleSur.

Otte af de sårede er stadig indlagt til observation på mindre hospitaler, mens fire er blevet udskrevet.

Udover skaderne på de omkringliggende huse blev også en skraldebil, en gravemaskine, en bil og en motorcykel ødelagt i eksplosionen.

Eksplosionerne skete i brændstoftanke, som ejes af det statslige firma Sedcam, som blandt andet står for vedligeholdelse af vejene i området.

Brandfolk arbejdede i adskillige timer med at få branden slukket og nedkøle brandstedet med henblik på at kunne gennemføre tekniske undersøgelser for at fastslå årsagen til branden.