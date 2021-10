Et mindre fly skal mandag være styrtet ned i et beboelsesområde nordøst for den sydcaliforniske by San Diego.

Det skriver flere amerikanske, lokale medier.

Hos eksempelvis ABC 10News i San Diego kan man se, hvordan flere huse er blevet ramt.

Der skal være tale om, at mindst to huse i byen Santee nærmest er jævnet med jorden, efter flyet ramte dem og forårsagede en brand. Røgsøjlen kunne ses et godt stykke borte.

Plane crash in Santee a few minutes ago. Heard the plane and what felt like an earthquake. Heard a steady stream of sirens @nbcsandiego @CBS8 @10News pic.twitter.com/yAK2wQnYDm — Ryan Graves (@rgraves22) October 11, 2021

På billederne kan man også se, hvordan udrykning er på stedet, og hvordan arbejdet er i gang.

Oplysninger tikker løbende ind. Og det forlyder, at styrtet er sket i nærheden af en lokal high school.

Ifølge lokale medier skal mindst to personer være kommet til skade.

B.T. følger sagen.