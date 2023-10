Et af de steder, hvor lørdagens Hamas-angreb på Israel ramte hårdest, var en rave-festival i den sydlige del af landet – nær Gazastriben.

En ny video viser de voldsomme ødelæggelser, angrebet forårsagede.

Man skal ikke have været mange minutter på sociale medier hen over weekenden for at have set videoerne.

Unge mennesker flygtende over en mark i det sydlige Israel.

Forvirringen er total. Desperationen udbredt.

Netop rave-festivalen Tribe of Nova, der hylder kærlighed og frihed, var et af de første steder, der blev ramt lørdag morgen.

Hamas-terrorister indtog festivalpladsen, hvor mange af de deltagende gæster slet ikke var klar over, hvad der havde ramt dem.

En massakre fulgte.

Mindst 260 personer meldes dræbt på festivalen, mens adskillige andre – også udenlandske borgere – blev taget som gidsler af Hamas og ført til Gaza.

Nye billeder, der er blevet delt på Telegram, viser de ødelæggelser, der fandt sted ved festivalen.

De er taget med en drone, der overflyver området.

Efterladte telte, forladte og ødelagte biler ved indgangen til festivalen, hvor folk desperat forsøgte at flygte, men blev afspærret af Hamas-terrorister. Røg i det fjerne.

Efterladte og ødelagte biler efter angrebet. Foto: Telegram Vis mere Efterladte og ødelagte biler efter angrebet. Foto: Telegram

En af de personer, som Hamas tog fra festivalen, er blevet identificeret som en 30-årig, tysk kvinde ved navn Shani Louk.

På billeder offentliggjort af Hamas kan man se den 30-årige blive kørt rundt i en firhjulstrækker, mens Hamas-folk sidder oven på hende.

Shani Louks mor har selv bekræftet, at hendes datter er blevet kidnappet af Hamas.

»Denne morgen blev min datter, Shani Nicole Louk, en tysk statsborger, kidnappet af en gruppe terrorister i det sydlige Israel af det palæstinensiske Hamas. Vi fik tilsendt en video, hvor vi tydeligt kunne se vores datter bevidstløs i bilen med palæstinenserne, og de kørte rundt i Gazastriben,« siger moderen.

»Jeg beder jer om at sende os enhver hjælp eller nyheder. Mange tak,« siger hun videre.

Der deltog adskillige hundrede unge mennesker i festivalen i det sydlige Israel. Hvor mange af dem, der er blevet kidnappet, står endnu ikke klart.

Vi dækker situationen i Israel og Gaza minut for minut. Find vores liveblog her: