Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Retten i San Francisco har fredag offentliggjort en voldsom video.

Videoen viser hammeroverfaldet på den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosis mand, Paul Pelosi, i parrets hjem.

Efter overfaldet måtte Paul Pelosi lade sig indlægge, hvor han over seks dage modtog adskillige operationer.

En 42-årig mand er sigtet i sagen. Han er sigtet for drabsforsøg, overfald med et dødeligt våben, indbrud, mishandling af en ældre person, frihedsberøvelse og for at true en embedsmand.

Den formodede gerningsmand nægter sig skyldig.

Ifølge det amerikanske forbundspoliti, FBI, har den 42-årige fortalt politiet, at han ville tage Nancy Pelosi som gidsel og »smadre hendes knæskaller«.

Nancy Pelosi var ikke hjemme, da angrebet skete. Hun var i Washington, D.C.

Du kan se videoen øverst i videoafspilleren.