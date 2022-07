Lyt til artiklen

»Det er fuldstændig surrealistisk og det rene kaos for at sige det mildt.«

Sådan fortæller Henning Hess til B.T., mens man i baggrunden kan høre helikoptere flyve i pendulfart.

Han er i øjeblikket på ferie i Alhaurin el Grande i Malaga, hvor han sammen med sin familie har et feriehus.

Men ferien har taget noget af en drejning.

En voldsom naturbrand hærger nemlig i øjeblikket i Sierra de Mijas-bjergene i Malaga-provinsen, hvor brandslukningstjenesten sammen med fly, helikoptere og skovbrandkorps kæmper mod flammerne.

»Den spreder sig over hele bjerget for øjeblikket. Det er ret vildt,« fortæller Henning Hess.

Mere end 2.000 er blevet evakueret og yderligere tusinder forbereder sig på at forlade deres hjem, skriver det spanske medie El País.

En af dem, der er blevet evakueret, er Henning Hess. Han fortæller, at politiet pludselig bankede på deres dør, hvorefter de blev bedt om at lade sig evakuere.

Foto: Henning Hess Vis mere Foto: Henning Hess

»Politiet kom simpelthen og sagde, vi skulle forlade området. Nu venter vi på at finde ud af, hvornår vi kan komme tilbage. Hvis vi overhovedet kan. For i øjeblikket spreder det sig helt vildt,« slår han fast.

Det er særligt vinden, der i øjeblikket får pustet til flammerne og får branden til at sprede sig med hastige skridt.

Om branden får konsekvenser for deres hus, er for tidligt at spå om på nuværende tidspunkt.

»Vi kan se, det trækker nedad mod husene, så det er ved at være tæt på. De forsøger for øjeblikket at se, om de kan begrænse branden.«

Foto: Nina Rauff Lei Vis mere Foto: Nina Rauff Lei

»Vi har været hernede i 1,5 uge og skal være her til slutningen af juli. Men det er værst for naturen og for de mennesker, der bor hernede. Det er jo skrækkeligt,« siger han.

Henning Hess og familien er nu blevet tilbudt at være hos et vennepar, som befinder sig et sted, hvor flammerne og røgen har passeret.

Dette er den anden skovbrand i Malaga-provinsen på kun 24 timer. Der er i øjeblikket stigende udvikling i brandene i Spanien på grund af en »hidtil uset« hedebølge.

Ifølge de seneste oplysninger betyder den ekstreme vejrsituation, at landet nu står over for 33 brande. 18 er aktive, 12 bliver i øjeblikket kontrolleret og tre er stabile.