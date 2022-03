Den russiske præsident Vladimir Putin har onsdag eftermiddag udtalt sig i et regeringsmøde, der er vist på russisk tv.

Hans melding om invasionen af Ukraine er ret så klar.

»Alt går efter planen i Ukraine,« siger han på videoen, der er gengivet af en række medier.

Vladimir Putin påstår, at det var Ukraines egen skyld, at russerne 24. februar var nødt til at udføre en såkaldt militæroperation, som han jo kalder angrebet på nabolandet.

»Vi havde ikke andet valg end at iværksætte en militær specialoperation,« siger han

Den melding fra Putin kommer samme dag FN's øverste domstol ellers har beordret Rusland til at stoppe invasionen.

»Domstolen er dybt bekymret over Ruslands magtbrug, der giver store problemer i forhold til folkeretten,« siger Jon Donoghue, der er dommer ved FN's øverste domstol.

Men Vladimir Putin forklarer, at de ukrainske myndigheder i Kyiv blev bedt om at fjerne deres tropper fra den russisk-besatte Donbas-region i begyndelsen af ​​'operationen', men at de ikke gjorde det.

Og derfor var Rusland nødt til at gøre den militæroperationen i selvforsvar.

I sin tale langer Vladimir Putin også ud efter de vestlige lande.

Han siger direkte, at 'blodbadet' vil fortsætte, da Vesten fortsat forsyner Ukraine med våben.

»De vestlige magter, som ville skabe et 'anti-Rusland', er ligeglade med det ukrainske folk,« siger Putin.

Præsidenten hævder videre, at Vesten ville have pålagt sanktioner mod Rusland uanset situationen, og kun ledte efter en undskyldning for at gøre det.

»Vesten gider ikke engang skjule, at deres mål er at ødelægge hele den russiske økonomi, hver eneste russer. Vesten ønsker at aflyse Rusland,« siger Putin og tilføjer:

»De vil opløse Rusland, men det vil ikke lykkes. Vesten ønsker at fremprovokere civile konfrontationer i Rusland, men Vesten vil kun styrke Rusland med sine fjendtlige handlinger.«

Præsidenten kalder direkte de vestlige lande for »løgnernes imperium«.

»Vesten tror, ​​vi vil træde tilbage, men Vesten forstår ikke Rusland. Vi kæmper for Ruslands suverænitet og for vores børns fremtid. Vesten er løgnernes imperium,« siger Putin og slutter af med, at de vestlige lande har indledt en 'økonomisk blitzkrig', som ikke vil lykkes.