Det er meget, meget sjældent, at hun viser sig offentligt.

Men for nylig dukkede Kim Yo-jong igen op, da hun ledsagede sin bror – den nordkoreanske leder Kim Jong-un – på hans opsigtsvækkende besøg i Rusland.

Og selvom hun virker blid og reserveret, er forfatteren Sung-Yoon Lee ikke tvivl. I interview med både CNN og Fox News har han følgende karakteristik:

»Hun giver et blødere ansigt til sit lands ellers brutale, chauvinistiske og mandsdominerede facade, men hun skal tages meget alvorligt,« siger han:

Kim Yo-jong, under det nylige besøg i Rusland. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hun er lige nu den farligste kvinde i verden. Og måske den farligste kvinde nogensinde i verdenshistorien.«

Den lidet flatterende beskrivelse er også undertitlen på en ny bog med titlen 'The Sister', hvori forfatteren ser nærmere på 35-årige Kim Yo-jong, der trods en spag titel som leder af Nordkoreas propagandaapparat reelt anses som den person med næststørst magt i landet.

»Hun er en virkelig magtfuld kvinde … med ambitioner,« som Sung-Yoon Lee udtrykker det.

Ved det nylige besøg i Rusland kunne man eksempelvis se Kim Yo-jong bøje sig ind over sin bror og læse med, da han skulle skrive i en gæstebog.

De to har et ganske tæt forhold.

På den led har hun også nærmest uindskrænket magt.

'Teorietisk set kan hun bestemme, hvem der skal overvåges, degraderes, forfremmes, straffes, belønnes, forvises eller endda bindes og henrettes på et bytorv eller på et lukket stadion,' som der står beskrevet i 'The Sister'.

Samtidig har hun adgang til hele Nordkoreas militære apparat. Det vil sige, at hun kan beordre affyringer at det atomvåbenarsenal, som landet ofte truer med.

Her ses Kim Yo-jong bøje sig ind over sin bror, Kim Jong-un, da han skriver i gæstebogen. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Også Kim Yo-jong selv har ofte stået for den offensive retorik. Ikke mindst mod nabolandet Sydkorea.

Forfatteren Sung-Yoon Lee fortæller videre, hvordan hun ligeledes internt kan være skånselsløs over for folk, der »irriterer hende, kigger forkert på hende eller taler til hende på en uheldig måde«.

På den led indtager Kim Yo-jong en ganske unik rolle.

»Vi har aldrig før set i nordkoreansk historie, i koreansk historie, i verdenshistorien, at der er en kvindelig 'med-despot' for et kriminelt regime,« siger han.

Kim Yo-jong viste sig for første gang offentligt i 2011, mens hun trådte ind på verdensscenen, da hun mødte op ved vinter-OL i Sydkorea i 2018.

Så det er ikke ofte hun viser sig frem, og hun opererer mest i kulissen.

Sung-Yoon Lee ser hende endda som en potentiel fremtidig leder af Nordkorea, selvom det vil bryde Kim-familiens sædvanlige arvefølge.

»Sædvanligvis burde magten skifte til et af Kim Jong-Uns børn og til hans søster. Men Kim Yo-jong, den dristige og selvhævdende søster, er noget, vi ikke har set før,« siger forfatteren:

»Vil hun nogensinde indtage den øverste trone? Der er ikke et klart svar endnu.«