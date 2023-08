Det har ikke været på sin jomfrutur endnu. Alligevel deler verdens største krydstogtskib, Icon of the Seas, i den grad allerede vandene.

Det skriver CNN.

Skibet er 365 meter langt og 48 meter bredt.

Inklusiv besætning kan der være intet mindre end 10.000 mennesker ombord, når det sejler afsted.

Icon of the Seas blev bygget på et værft i Finland. Det får plads til at sejle med hele 10.000 mennesker på en gang. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Icon of the Seas blev bygget på et værft i Finland. Det får plads til at sejle med hele 10.000 mennesker på en gang. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Men billedet, der er en kunstnerisk gengivelse af skibets agterstavn har altså givet genlyd, blandt andet, på rederiet Royal Caribbean Internationals hjemmeside, og det er gået viralt.

Det bliver kaldt for både en 'bunke dekadence', 'klæbrigt og vulgært', og et 'flydende supermarked'.

Mange langer ud efter signalet om at bygge så store skibe til ren forlystelse, både hvad angår luksus og miljøpåvirkning.

Tom Davis er professor i psykologi ved University of Alabama. At billedet har fremkaldt så stærke reaktioner, forklarer han overfor CNN således:

Sådan kommer der til at se ud inde på selve skibet Icon of The Seas. Foto: Foto: Royal Caribbean International Vis mere Sådan kommer der til at se ud inde på selve skibet Icon of The Seas. Foto: Foto: Royal Caribbean International

»For nogle repræsenterer et fartøj i denne størrelse sandsynligvis en masse sjov med mulighed for mange aktiviteter. Andre har måske aldrig været på krydstogt, og de synes, at det her er for meget at tage ind på én gang.«

Krydstogtseksperten, Stewart Chiron, er enig:

»Billeder af Royal Caribbeans skibe har ofte fremkaldt stærke reaktioner. De negative reaktioner kommer åbenlyst fra folk, der ikke tager på krydstogt. Det aktuelle billede er ret farverigt, og viser et skib med mange muligheder. De positive tilkendegivelser overvejer klart de negative,« siger han.

Royal Caribbeans ledelse har ikke ønsket at forholde sig til kritikken.

Tidligere har rederiet meldt ud, at der er rift om billetterne til skibet, som stævner ud på jomfrutur i januar 2024.

Billetterne kommer til at koste fra 13.500 kroner for en uges togt per person.

Det fremgår endnu ikke, hvor skibet kommer til at have sin rute.