Det kan virke som scener fra en gyserfilm. Tusindvis af krokodiller invaderer en strand i Brasilien, og udløser panik blandt de lokale.

En video, der skulle vise netop dette, er gået viralt på Twitter, hvor den efterhånden er set mere end fem millioner gange.

Men slå bare koldt vand i blodet, hvis du nu genovervejer en planlagt rejse til Sydamerikas største land. Det handler nemlig slet ikke en badestrandsinvasion, mener Tobias Wang, der er professor ved Aarhus Universitet og har set videoen.

»Pantanal er fyldt med de her,« griner han i telefonen.

Pantanal er verdens største vådområde og ligger mellem Bolivia, Brasilien og Paraguay. I tørkeperioden er det helt almindeligt, at dyrene klumper sig sammen omkring de vandhuller, der er, siger professoren, der selv har besøgt området flere gange. Dyrene i videoen er yacare kaimaner, der bruger solens varme til at holde deres kropstemperatur.

»Om natten ligger de i vandet. Hvis man lyser med en stærk lampe, kan man se refleksionen af tusindvis af øjne. Det er vildt betagende.«

Tobias Wangs første besøg til Pantanal ligger 30 år tilbage. Dengang var der store problemer med krybskytteri af kaimanerne, men bedre beskyttelse og kommercielt opdræt af dyrene har gjort, at der ikke er mange penge i det mere. Derfor kan der godt være flere kaimaner i dag, da populationen sandsynligvis har stabiliseret sig.

Det er sandsynligt at områder, man før i tiden har brugt til at bade i, nu oftere bliver overtaget af de store øgler. At lokalbefolkningen derfor skulle være i panik, synes Tobias Wang dog ikke lyder sandsynligt.

In Brazil, an invasion of crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking pic.twitter.com/3xnkqHdoyl — Ken Rutkowski (@kenradio) September 15, 2022

»De er fuldstændig vant til det her. Hvis nogen skulle være gået i panik, så kan det være nogen, der er opvokset i byen og er flyttet dertil og så reagerer åndssvagt.«

Hvorfor videoen er gået viralt har Tobias Wang også et bud på.

»Folk tror, at det er en badestrand, men de her kaimaner kan slet ikke tåle saltvand. Så man skal ikke være bange for en tur til Copa Cabana.«