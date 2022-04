Lægerne fik sig lidt af en overraskelse, da en 51-årig mand besøgte skadestuen på Princess Basma Teaching Hospital i Irbid i Jordan klokken et om natten.

Manden brokkede sig over en voldsom smerte, efter at han havde puttet en plastikbold ind i numsen på sig selv.

Hændelsen er nævnt i et casestudie offentliggjort i det medicinske tidsskrift International Journal of Surgery Case Report, hvor den lettere mærkværdige hændelse er beskrevet.

»Patienten fortalte, at han havde sat en plastikkugle op i anus to dage før, at han kom ind på hospitalet. Ifølge patienten og hans kone blev bolden skubbet ind for at behandle mandens hæmorider,« skriver forfatteren af undersøgelsen.

Da manden trådte ind på hospitalet, fortalte han, at han selv forsøgte at få kuglen ud, inden han tog på hospitalet.

»Manden havde forsøgt at bruge en skruetrækker og en ske,« skriver lægerne.

Manden skulle, udover smerter i balderne, ikke have haft andre symptomer på at have hæmorider.

Da lægerne undersøgte manden nærmere, kunne de mærke, at plastikbolden sad meget dybt inde i mandens bækkenområde.

Efter en større operation lykkedes det lægerne at få platikkuglen ud af mandens anus. Foto: International Journal of Surgery Case Reports Vis mere Efter en større operation lykkedes det lægerne at få platikkuglen ud af mandens anus. Foto: International Journal of Surgery Case Reports

Nogle små, overfladiske rifter omkring anus var de eneste synlige spor efter den meget usædvanlige selvtægt af en behandlingsmetode.

Under den første undersøgelse, hvor lægerne stak en finger op i endetarmen på manden for at konstatere, om han havde hæmorider eller ej, stod det hurtigt klart: han havde ingen hæmorider.

Under undersøgelsen kunne lægerne faktisk mærke, at der var en plastikkugle derinde. Det først forsøg på at fjerne bolden var dog fejlslagent.

Derfor tog lægerne røntgenbilleder af mandens underliv for at vurdere situationen. Det førte til, at den 51-årige blev forsøgt opereret den følgende morgen.

Efter et mislykket forsøg på at 'smøre kuglen ud' blev det besluttet at åbne bughulen for at fjerne plastikbolden kirurgisk.

Lægerne lavede et 10 centimeter langt snit i maven, hvor de åbnede op for maven lag for lag for at komme ind til området, hvor bolden befandt sig.

De forsøgte at presse bolden ned gennem endetarmen – men det lykkedes ikke. Bolden sad fast i bækkenet, og det var ikke muligt at flytte den opad.

Efter en operation på syv timer lykkedes det at fjerne den store plastikkugle via mandens ryg.

På grund af komplikationer under operationen, måtte lægerne operere mandens endetarm.

Det endte med, at den 51-årige fik en såkaldt kolostomi, som er et type indgreb, hvor patienten får en forbindelse fra tyktarmen gennem huden på maven.

Operationen lykkedes, og manden blev herefter udskrevet fra hospitalet, hvor lægerne senere ville kigge på, om manden kunne få fjernet sin stomipose.