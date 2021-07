Danske Michael Blohm har oplevet de voldsomme vandmængder, der lige nu hærger i flere vesttyske byer, tæt på.

»Det er trist, at der er over 100 døde, og at der er så mange, der har mistet deres Habengut. Jeg har kontakt til mange hoteller, som lige netop er genåbnet efter en lang og hård coronaperiode, og så kommer det her og tvinger dem til at lukke igen,« siger Michael Blohm til Fyns Amts Avis.

Michael Blohm har de sidste 10 år specialiseret sig i rejser til Tyskland. En stor del af dem er gået til Rhinområdet.

Han har rejsebureauet Ausfahrt.com, og det var for at kigge efter nye hoteller hertil, at han torsdag valgte at sætte sig ind i et fly til Rhinområdet.

Og det blev en noget anderledes tur af slagsen.

Michael Blohm nævner en episode, han havde med nogle kunder.

Parret havde parkeret deres bil og spadseret en tur. Da de kom tilbage, var deres hotel evakueret, og bilen stod i vand helt op til spejlene.

Michael Blohm fik dem over på et andet hotel, ligesom han også fik skaffet en ny bil til dem.

Michael Blohm mener, at man passe på, at man ikke tager det sidste fra alle dem, der lever af turisterne og fortæller, at der er mange steder at besøge i området.

Den seneste uge er der faldet massive mængder af nedbør i den vestlige del af Tyskland.

Angela Merkel, Tysklands forbundskansler, besigtiger søndag ødelæggelserne i Rheinland-Pfalz, der er et af de hårdest ramte områder i Tyskland.