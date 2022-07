Lyt til artiklen

Det begyndte med et hjemmerøveri – og det sluttede med en voldsom biljagt.

Flere gange undervejs var det uhyggeligt tæt på at gå helt galt.

Det viser en helikoptervideo fra politiet i amerikanske Riverside, hvor man kan se, hvordan en mand desperat forsøgte at flygte fra politiet i en stjålen varevogn.

Undervejs satte han flere gange de andre bilisters liv på spil. Det skriver CBS News.

Det hele begyndte mandag eftermiddag, hvor politiet i Riverside fik de første meldinger om to røverier i en mobilehome-park i byen.

Da betjentene kom frem til stedet, flygtede den formodede gerningsmand i en Amazon-varevogn, som han var brudt ind i.

Derefter kørte han afsted i høj fart.

Politiet sporede den stjålne varevogn ved hjælp fra den GPS, der var i køretøjet, og løbende fik politiet også meldinger om, at varevognen ramte flere parkerede biler langs Arlington Avenue.

Dér forsøgte betjente at få stoppet varevognen – men den mistænkte formåede at slippe udenom, hvilket førte til en biljagt gennem byens gader og en nærliggende motorvej.

På videoen, som Riverside Police Department har offentliggjort, kan man se, at varevognen på et tidspunkt krydsede midterrabatten og kørte over i den modsatte kørebane, så bilister – der kommer kørende i retning mod varevognen – hurtigt måtte forsøge at undgå den, så de ikke kolliderede.

Biljagten sluttede først, da manden i varevognen kørte så galt, at han ikke kunne køre videre.

Det fik den mistænkte til at hoppe ud af varevognen og forsøge at stikke af til fods.

Han løb over flere vejbaner og forsøgte at komme over en høj barrieremur, men betjentene indhentede ham og fik ham anholdt.

Den formodede gerningsmand er siden blevet identificeret som 32-årige Quintin Jarnall Larks fra Las Vegas.

Han står nu til at blive sigtet for drabsforsøg, hjemmerøveri, biltyveri, overfald, flugt fra politiet samt at køre bil i påvirket tilstand.