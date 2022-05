De skal fængsles. De skal slås ihjel.

Flere populære, russiske militærbloggere har ikke holdt sig tilbage i forhold til de ukrainske soldater fra stålværket Azovstal, der har overgivet sig og nu kun er taget i russisk varetægt.

Men selvom retorikken umiddelbart kan lyde voldsom, er den i virkeligheden også logisk. Sådan siger militæranalytiker Jeanette Serritzlev fra Forsvarsakademiet.

»Det er ikke overraskende, at de siger det, selv om det fremstår ekstremt usympatisk. Det er næsten en naturlig følge af den hadretorik, der siden 2014 har været prædiket fra det russiske styre: At Azov-soldaterne er det ondeste af det ondeste,« siger hun:

Ukrainske soldater fra Azovstal bliver ført bort af russiske styrker. Foto: ALESSANDRO GUERRA Vis mere Ukrainske soldater fra Azovstal bliver ført bort af russiske styrker. Foto: ALESSANDRO GUERRA

»Og det er heller ikke så afvigende fra eksempelvis debatter på russisk tv, for i en stor del af det russiske mediebillede er det ekstreme blevet mainstream.«

I de seneste dag er kritikken dog også piblet frem.

Efter at have bakket ubetinget op om indsatsen i Ukraine er stemningen umiddelbart vendt hos flere fremtrædende militærbloggere, der tilsammen har millioner af følgere på især det sociale medie Telegram.

Her har man ikke bare kritiseret den nådige behandling af soldaterne fra Azovstal, som blandt andre Strelkov Ivanovitj har ytret til sine over 360.000 følgere: 'De kan ikke efterlades i live.'

En mislykket russisk operation ved en flod i Donetsk har også givet kritik. Foto: UKRAINIAN AIRBORNE FORCES COMMAN Vis mere En mislykket russisk operation ved en flod i Donetsk har også givet kritik. Foto: UKRAINIAN AIRBORNE FORCES COMMAN

Der er også blevet slynget rundt med ord som 'idioti' og 'selv-sabotage' i forhold til en tilsyneladende katastrofal operation ved en pontonbro i Bilohorivka i weekenden, hvor angiveligt en hel bataljon af russiske soldater skulle være gået tabt.

'Jeg kan ikke tie længere,' som blandt andre Juri Podoljaka har sagt til sine mere end to millioner følgere, inden han har kritiseret den 'dumhed hos den militære ledelse', der efter alt at dømme har kostet mange, mange soldater livet.

Her bider Jeanette Serritzlev fra Forsvarsakademiet dog især mærke i en ting.

»Jeg fæstner mig ved, at det nogenlunde er det samme, som militærbloggerne siger. Og at de gør det nogenlunde samtidig. Det kunne jo godt være, at de er blevet anbefalet at mene det,« siger militæranalytikeren, der blandt andet beskæftiger sig med sociale medier og propaganda.

Hvorfor skulle Kreml gøre det?

»Det har i høj grad være en kritik af den militære ledelse. Det har ikke været en kritik af Putins krig eller af Putin selv. Det er heller ikke udtryk for kritik af hæren generelt, men af dårlig føring på helt konkrete steder. Det er i hvert fald noget, som jeg bider mærke i også i forhold til, hvis det skal bruges senere til at placere et ansvar.«

Hun kæder militærbloggernes pludselige kritik sammen med, at den tidligere russiske oberst Mikhail Khodarenok i denne uge optrådte på stats-tv med nogle kritiske 'sandheder' om, hvad der foregår i Ukraine.

»Situationen vil helt sikkert blive værre for os,« som han konstaterede i modstrid med de mere rosenrøde billeder, der ellers officielt er blevet tegnet i Rusland.

Jeanette Serritzlev fra Forsvarsakademiet:

»Man kommer simpelthen ikke på stats-tv, hvis der ikke er en mening med det. Og hvis man har interesse i, at de her bloggere skal komme med bestemte budskaber, skal man også nok sørge for at få sendt beskeden,« siger hun:

»Jeg tænker, at det ligner en metode for styret til at lade nogle kritiske stemmer komme til orde fra græsrodsniveau. I Kreml ved man godt, at kritikken eksisterer, fordi vi er så langt inde i krigen, at den gør ondt på flere måder nu. Så kan de muligvis være en slags ventil for kritikken.«