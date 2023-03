Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hos norske Elkjøb, der er den danske udgave af Elgiganten, vil man af med en række medarbejdere hurtigst muligt.

Virksomheden skal spare sine personaleomkostninger med 12 procent.

Og derfor tyer man nu til et nyt skridt: Medarbejdere tilbydes således 3000 norske kroner, 2000 danske kroner, hvis de underskriver en frivillig fratrædelsesaftale, skriver det norske erhvervsmedie E24.

Elkjøb har økonomiske problemer, hvorfor man forsøger at reducere omkostninger samt effektivisere driften.

Derfor tilbydes medarbejdere bonus for at smutte frivilligt.

»Proceduren skal være med at sikre, at medarbejdere, der er ramt af omstruktureringer, får støtte og hjælp, så de hurtigt kan komme tilbage i arbejde – og at vi som virksomhed opretholder en god drift i omstruktureringsfasen.«

Det vil sige, at hvis man tager imod aftalen, skal man arbejde udover opsigelsesperioden i en mindre periode.

Ifølge E24 skal medarbejdere også skrive under på en kontrakt, der ikke giver dem mulighed for at rejse yderligere krav mod virksomheden. I hvert fald, hvis de vil have pengene.