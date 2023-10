To maskerede mænd fjerner blomster og mindebeskeder placeret ved Israel Ambassade i Danmark.

Det kan man se på en video, som ambassaden har delt på det sociale medie X. I teksten til videoen skriver ambassaden:

»Dybt rystende at se hvordan nogle mennesker behandler andres sorg og lidelser så respektløst. Vi kom på arbejde i dag og fandt blomster og personlige beskeder spredt ud over det hele. Foruroligende!«

Til B.T. fortæller talsmand for ambassaden David Janu, at angrebet i Israel har taget hårdt på de ansatte.

»Stemningen er utrolig trykket, og vi er rystede over det, der er foregået. Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvordan det er at være i Israel. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle opleve det her. Det er en følelse af sorg. Vi er rystede, men vi føler os ikke utrygge,« siger han.

Til Berlingske fortæller David Janu, at man endnu ikke har taget stilling til, om man vil politianmelde episoden.

»Politiet ved i forvejen alt, hvad der foregår i vores område. De står der hver dag hver eneste dag året rundt, desværre. Men en decideret anmeldelse, det er ikke blevet vendt på nuværende tidspunkt,« siger han.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har også skrevet følgende om videoen:

»Tænk, at der går så indskrænkede mennesker rundt iblandt os. Jeg kan ikke forestille mig noget lavere end at stjæle blomster og mindebeskeder efterladt til ofrene for Hamas’s terror.«

Konflikten mellem Israel og Palæstina eksploderede igen lørdag morgen, hvor den palæstinensiske terrororganisation Hamas udførte angreb flere steder i det sydlige Israel, herunder på en musikfestival, hvor man indtil videre har fundet 260 døde.

Terroristerne har samtidig taget flere gidsler, og der er drabelige videoer på sociale medier, hvor de bliver vist frem.

Dødstallet for angrebet er indtil videre optalt til 7-800 israelere og flere tusinde sårede.

Israel har siden indledt en større gengældelsesoffensiv mod mål i Gaza og mod de Hamas-krigere, som er trængt ind i Israel.

Det samlede dødstal er langt over 1.100, og adskillige tusinde sårede er på begge sider blevet bragt til hospitaler for behandling.