»Jeg tager det time for time.«

Sådan svarer Storm Balderson om sin tilværelse i Ukraine, hvor han lige nu befinder sig.

Mens flere millioner er flygtet fra krigen i Ukraine, er Storm draget mod et land, hvor missiler og skudkamp er blevet hverdag.

I videoen øverst i artiklen ses glimt fra Storms hverdag. Men det er med forbehold, når han skal sende videoer fra et nærområde i Kyiv til København, for den mindste genkendelse kan koste liv.

»Alle vi frivillige soldater er på Putins terrorliste. Vi har set tilfælde, hvor folk afslører via video på de sociale medier, hvor de befinder sig, og få dage efter bliver stedet bombet.«

Storm har ingen militær baggrund, men har uddannelse inden for rederi, og derfor står han heller ikke på forreste linje under kampene mod russerne.

»Man bruger mig der, hvor der er mest behov for mig, og det kan for eksempel være evakuering under kampene,« fortæller han.

Danske Storm har været ude til flere kampe mod russerne for at hjælpe ukrainerne med at bevare deres byer under ukrainsk kontrol.

»På et tidspunkt ramte otte missiler i et område, jeg befandt mig i. Der blev jeg utryg. Man aner jo ikke, hvem det rammer, eller om man er den næste.«

Når Storm og resten af den militære enhed ikke er sendt ud på opgave i kamp mod russerne, så består hverdagen af daglig fysisk træning og strategiske øvelser.

Er det ikke en nytteløs kamp?

»I går kom jeg tilbage fra en opgave, hvor vi tog en landsby tilbage til ukrainerne, som har været under russisk kontrol. En landsby, der ikke har haft strøm i en måned, og de var så taknemmelige for os. Så nej, det er slet ikke en nytteløs kamp,« svarer Storm.