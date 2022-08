Lyt til artiklen

Kina står over for en potentiel katastrofe. Yangtze – landets største flod – er så udtørret, at man allerede har mærket konsekvenserne. Og det kan blive værre endnu.

Tusindvis af fabrikker i Sichuan har enten fået lukket eller begrænset strømforsyningen, hvilket betyder, at flere har indstillet al arbejde.

Desuden er skibsfarten påvirket, ligesom der er kaos hos vandkraftværker, der mangler strøm på grund af svigtende tilførsel af vand. Det skriver The Guardian.

I Sichuan er situationen så kritisk, at virksomheder er blevet pålagt at spare strøm ugen ud.

Yangtze. Foto: STRINGER

Blandt andet har Toyota, Foxconn og Tesla også indstillet arbejdet på deres fabrikker. Virksomhederne skulle ellers påbegynde deres drift i indeværende uge, hvilket nu er udskudt, skriver South China Morning Post.

Alt sammen fordi, at floden Yangtze forsvinder langsomt på grund af tårnhøje temperaturer og manglende regn i Kina.

Og bare lige for at understrege alvoren, så forsynede Yangtze vand til 400 millioner mennesker i Kina. Lige nu er vandstanden i flodens tank 50 procent under gennemsnittet, hvis man sammenligner med de sidste fem år.

Yangtze er over 6.000 kilometer og løber gennem Kina.

Myndighederne i Kina er opmærksomme på den alvorlige situation og forsøger at skaffe ekstra vand- og strømforsyninger.

I regionen Chongquing, der ligger 300 kilometer øst for Sichuan, blev der målt 45 grader i sidste uge.

I storbyen af samme navn med 16 millioner indbyggere har myndighederne mandag besluttet, at mere end 500 butikscentre, hoteller og andre virksomheder skal indskrænke deres åbningstid for at spare på strømmen – og det er tilfældet flere kinesiske byer.

Og i storbyen Shanghai har myndighederne mandag beordret den dekorative belysning langs havnefronten Bund slukket midlertidigt. Andre byggeprojekter er sat i stå for at spare på strømmen.