En israelsk landmand er kommet i Guinness Rekordbog, fordi han har dyrket verdens største jordbær.

Det vejer imponerende 289 gram – og det er en rekordvægt, siger landmanden, Tzachi Ariel.

Jordbærret blev plukket på hans farm nær Netanya i det centrale Israel i februar for et år siden. Det har ligget på køl lige siden. Det skriver Sky News.

»Vi ventede et helt år på resultatet, og vi havde det i en fryser så længe. Det ser ikke mere så kønt ud, som det gjorde,« siger landmanden.

Så stort er rekordjordbærret. 289 gram! Foto: JACK GUEZ Vis mere Så stort er rekordjordbærret. 289 gram! Foto: JACK GUEZ

Jordbærret er en lokal variant kaldet Ilan, der som regel bliver kæmpestore.

Tzachi Ariel siger, at rekordbærret er skrumpet til omkring halvdelen af den størrelse, det havde for et år siden.

Den hidtidige rekord var et jordbær på 250 gram, der blev dyrket i 2015 i Japan.

Ariel sprang op og ned og lo og sang, da han fik nyheden.

Landmanden Tzachi Ariel viser rekordjordbærret frem i sin venstre hånd. Foto: JACK GUEZ Vis mere Landmanden Tzachi Ariel viser rekordjordbærret frem i sin venstre hånd. Foto: JACK GUEZ

»Vi er meget lykkelige for at komme i Guinness Rekordbog,« siger han.