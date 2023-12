Isbjerget ventes at bevæge sig mod det Sydlige Ishav og ind i et stræde, der er kendt som "isbjergenes gyde".

Verdens største isbjerg, der er omtrent tre gange så stort som New York City, er vågnet fra sin næsten fire årtier lange dvale i Weddellhavet mellem den Antarktiske halvø og Dronning Maud Land.

Isbjerget, hvis navn er A23a, har siden cirka 1986 været strandet, men det bevæger sig nu forbi den nordlige del af den Antarktiske halvø med hjælp fra kraftige vinde og strømme.

Det viser nylige satellitbilleder af det næsten 1000 milliarder ton tunge isbjerg.

Glaciolog Oliver Marsh ved Storbritanniens nationale antarktiske organisation, British Antarctic Survey, fortæller, at det er sjældent, at så store isbjerge bevæger sig.

Isbjerget ventes at bevæge sig ind i den antarktiske cirkumpolære strøm, som er en havstrøm, der flyder med uret fra vest til øst omkring Antarktis.

Herfra vil det blive skubbet i retning mod det Sydlige Ishav og ind i et stræde, der er kendt som "isbjergenes gyde", hvor andre af dens slags er klumpet sammen.

- Isbjerget er nok skrumpet lidt over tid, og dermed har det fået den ekstra flydeevne, der har gjort det i stand til at bevæge sig væk fra havbunden og blive skubbet af havstrømmene, siger Marsh.

Det er muligt, at isbjerget sætter sig fast ved South Georgia, en ø i det sydlige Atlanterhav.

Det kan risikere at volde problemer for det lokale dyreliv, eftersom at millioner af sæler, pingviner og havfugle yngler på øen og søger føde i det omkringliggende hav.

A23a vil med sin kolossale størrelse afskære adgangen til det hav.

En sådan katastrofe frygtede man også i 2020, da et andet stort isbjerg ved navn A68 var på vej mod South Georgia, hvor det potentielt ville knuse dyrelivet på havbunden.

Krisen blev dog afværget, da isbjerget delte sig i flere stykker, hvilket også kan ske for A23a.

/ritzau/Reuters