I disse minutter lægger Amazon-stiferen Jeff Bezos, verdens rigeste mand, afstand til jorden og rejser ud i rummet.

Du kan følge den opsigtsvækkende rumrejse i livesignalet øverst i artiklen.

Det gør han knap en uge efter, at den britiske milliardær Richard Branson gjorde det samme for at markere begyndelsen på rumturisme.

Men Jeff Bezos rumselskab, Blue Origin, har forsøgt at aflive den påstand. De mener nemlig ikke, at Branson nåede langt nok ud i rummet.

Sammen med den 57-årige rigmand er tre andre personer. Hans bror, den 82-årige Mary Wallace 'Wally' Funk og en 18-årig student fra Holland. Teenageren er ifølge amerikanske medier søn af Joes Daemen, som står bag kapitalfonden Somerset Capital Partners.

Han betalte for pladsen på New Shepard og valgte at sende sønnen med, har nyhedskanalen berettet.

Luftfartøjet letter fra en ørken i Texas. Turen vil vare ti minutter, hvoraf fire af minutterne vil foregå over Kármán-linjen.

Passagerne kan undervejs bevæge sig vægtløst rundt i et par minutter.

Det er ikke kun Bezos, der gerne vil være en del af den eksklusive klub for milliardærer i rummet.

Tesla-stifteren, Elon Musk, har også planer om at tage rejsen til rummet med sit selskab SpaceX. Hvornår er dog uvist.