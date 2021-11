Han målte 269 centimeter fra tåspids til isse, og han var formentlig verdens højeste person, mens han levede. Men det er slut nu.

Mandag døde han, kun 26 år gammel, i et ufærdigt hus i provinsen Surin i det nordøstlige Thailand.

Hans mor, fru Woen, sagde at hendes søn, Pornchai Saosri, gik bort klokken 10.05 mandag i huset i landsbyen Ban Takaeo.

Han havde haft adskillige sygdomme, der alle skyldtes hans usædvanlige vækst. Det skriver Bangkok Post.

Han har været indlagt på hospitalet i Prasat i den sidste tid, hvor han fik behandling for forhøjet blodtryk, men han blev sendt hjem igen.

Han var de sidste år lænket til en sengen. Han kunne simpelthen ikke komme op.

Hans kælenavn var Oaf, og han var den yngste af fru Woens to børn. I begyndelsen var han et ganske normalt barn, men han holdt ikke op med at vokse i teenageårene. Han blev bare ved med at blive større og større.

For seks år siden var han til det årlige hospitalstjek i Bangkok, og der opdagede lægerne, at han havde smidt hele 72 kilo. Han gik fra at veje 225 kg til at veje 153 kg

Verdens korteste mand på 54,6 cm, Chandra Bahadur Dangi, hilser på den længste mand, Sultan Kosen, der er 251 cm høj, for at markere Guinness World Records Day i London 13. november 2014. Foto: LUKE MACGREGOR

Samtidig var han vokset med yderligere 12 centimeter, til 269 centimeter, i løbet af bare et år, og det var ikke længere muligt for ham at komme op af sengen, der var to meter bred og hele 4,5 meter lang.

Den eneste hjælp han modtog fra det offentlige, var støtten til det årlige tjek på hospitalet i hovedstaden Bangkok.

Ellers var det op til faderen, Saran på 60 år, moderen, fru Woen på 56 år, og deres barnebarn på 15 år at passe på ham.

Ifølge moderen fandt hun sin søn død, da hun gik ind for at tage sig af ham, som hun altid har gjort.

Verdens længste mand, ifølge Guinness Rekordbog, den tyrkiske Sultan Kösen, står sammen med den korteste kvinde, indiens Jyoti Amge, ved pyramiderne i Kairo i Egypten. Foto: MOHAMED HOSSAM

De thailandske medier har skrevet om Pornchais sygdom og usædvanlige vækst. Og folk fra hele landet har sendt penge til en konto, der er specielt åbnet for donorer.

Ifølge fru Woen har de indsamlet 110.000 bath (godt 22.000 danske kroner). Det meste er blevet brugt på at købe huset frit igen.

Det var blevet pantsat, for at betale for den medicinske behandling af Pornchai.

De sidste 50.000 bath, der er tilbage på kontoen, skal bruges på Pornchais begravelse.