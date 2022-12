Lyt til artiklen

»Det er en alvorlig sag om et barn, hvis forældre helt tydeligt ikke fortæller os alt, hvad de ved.«

Siden det i midten af december kom frem, at den 11-årige pige Madalina var sporløst forsvundet, har spørgsmålene stået i kø.

Og de er ikke blevet færre over de seneste knap to uger, hvor politiet i byen Charlotte i den amerikanske delstat North Carolina har efterforsket sagen.

Det fortæller politichefen Jennifer Thompson i en ny video, som er blevet delt på politikredsens officielle Facebook-side.

Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Foto: Cornelius Police Department

»Vi ved, at mange af jer sidder tilbage med spørgsmål. Det gør vi også,« siger hun og tilføjer:

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at finde svarene.«

To spørgsmål står helt centralt i sagen:

Hvor er Madalina Cojocari? Og hvorfor gik der næsten tre uger, før hendes mor meldte hende savnet?

FBI har delt endnu et billede af den 11-årige Madalina, som ifølge politiet er meget glad for heste. Foto: FBI Charlotte Vis mere FBI har delt endnu et billede af den 11-årige Madalina, som ifølge politiet er meget glad for heste. Foto: FBI Charlotte

»En af udfordringerne i denne sag er – for at sige det helt enkelt – at vi ikke blev gjort opmærksom på, at hun var savnet. Der var en forsinkelse på tre uger,« fortæller Jennifer Thompson.

Da politiet første gang kunne melde pigen savnet, hed datoen 15. december.

Men ifølge pigens mor og stedfar havde de ikke set hende siden 23. november om aftenen.

Alligevel ventede de med at melde hende savnet.

»Skolen (som Madalina går på, red.) havde gentagne gange forsøgt at kontakte Madalinas forældre. Endelig, 15. december, gik Madalinas mor ind på skolen og fortalte, at hendes datter var savnet,« fortæller politichefen om forløbet.

Først derefter blev politiet bekendt med sagen, da skolen anmeldte det.

Hverken Madalinas mor eller pigens stedfar havde kontaktet politiet på det tidspunkt.

To dage senere blev de begge anholdt og sigtet for ikke at have meldt et barn savnet.

Madalina har ikke været set siden den 23. november. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Madalina har ikke været set siden den 23. november. Foto: Cornelius Police Department

Senere onsdag forventes det, at både moderen, Diana Cojocari, og stedfaderen, Christopher Palmiter, vil blive fremstillet i retten i forbindelse med en kautionshøring.

Ifølge en anholdelsesrapport, som Inside Edition har fået indsigt i, fortalte moderen – da hun mødte op på skolen 15. december – at hun sidst havde set sin datter 23. november omkring klokken 23, da datteren gik ind på sit værelse for at gå i seng.

»Diana udtalte, at hun og hendes mand, Christopher Palmiter, havde skændtes den aften, og næste morgen kørte han hen til sin families hus i Michigan for at hente nogle ting,« lyder det i rapporten.

Videre skal moderen have fortalt, at hun tjekkede til datteren omkring klokken 11.30 dagen efter – men på det tidspunkt var datteren ikke på sit værelse.

Skolebetjenten – som moderen meldte sin datter savnet til – oplyser i rapporten, at Diana Cojocari derefter fortalte, at hun ventede, til hendes ægtemand kom tilbage 26. november, og spurgte ham, om han vidste, hvor Madalina var.

Han forklarede ifølge rapporten, at han ikke vidste noget om det.

Af rapporten fremgår det, at skolebetjenten spurgte moderen, hvorfor hun ikke havde meldt Madalina savnet før den 15. december:

»Diana sagde, at hun var bekymret for, om det kunne starte en 'konflikt' mellem hende og Christopher,« lød hendes svar ifølge betjenten.

Den opsigtsvækkende sag efterforskes fortsat massivt af politiet.