En flok britiske vejarbejdere fik sig tilsyneladende noget af en overraskelse, da de skulle grave en vandledning op i Newcastle, England.

Her stødte vejarbejderne nemlig ikke kun på massevis af jord og cement – men også en enorm – og meget historisk – stenblok.

En stenblok, der angiveligt er et af de fornemste levn fra Romertiden i Europa. Det skriver CNN.

Stenblokken, der er cirka tre meter lang, viser sig nemlig at være et stykke af kejser Hadrians mur, som blev opført i det nordlige England i årene 122-128 e. Kr, vurderer arkæologer.

»Det er altid spændende, når vi støder på rester fra muren og har mulighed for at lære mere om det internationale og betydningsfulde sted,« fortæller Philippa Hunter fra Archaeological Research Services.

Det var angiveligt her, vejarbejderne fandt et stykke af Hadrians mur.

Muren blev i sin tid opført som skillelinje mellem Romerriget og Britannien og blev benyttet som et fæstningsværk, der kunne forhindre angreb i den romerske provins.

Men den nyopdagede del af muren viser sig dog at være noget ganske særligt, og det har arkæologerne ikke set før.

Stenblokken er nemlig lavet af en anden type sten end de hidtil opdagede, og derfor mener arkæologer, at arbejdernes fund må være et af de ældste stykker fra Hadrians mur. Og det glæder firmaet, hvor vejarbejderne er ansat.

»Det er en helt speciel del af verdenskulturarven. Vi er meget beærede over at være en del af det,« fortæller Graeme Ridley, der er projektmanager for firmaet.

I dag tiltrækker Hadrians mur besøgende fra hele verden, og i 1987 blev den historiske mur optaget på UNESCOs verdensarvsliste.