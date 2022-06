Lyt til artiklen

Gasmanglen denne vinter kan få »alvorlige, økonomiske konsekvenser« for europæisk økonomi.

Sådan lyder advarslen fra den tyske vicekansler, Robert Habeck, på et topmøde i Bruxelles. Det skriver CNN.

Udmeldingen kommer i kølevandet på de stigende energipriser, der har påvirket Europa siden, at Rusland invaderede Ukraine.

»Efter min mening ville det føre til en alvorlig økonomisk krise i Europa og i Tyskland, og det skal undgås for enhver pris,« siger Robert Habeck.

Ifølge den tyske vicekansler har de skyhøje priser været »en hård byrde« for både forbrugere og industri.

Habeck har tidligere opfordret europæerne til at spare på gassen for at forberede sig på vinteren.

»Vi skal have fuld lagerplads, vi skal nedbringe forbruget, og vi har brug for mere kapacitet. At det bliver dyrere er uundgåeligt,« tilføjer han.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har Europa sat alt ind på at gøre sig uafhængig af russisk gas.

Det betyder blandt andet, at nogle europæiske lande – herunder Tyskland – har valgt at gå tilbage til at bruge kul for at erstatte den tabte gas.

Men det kan få alvorlige konsekvenser for europæisk økonomi, spår den tyske vicekansler.

»Vi er der ikke endnu, men for ikke at nå dertil har vi brug for en beslutsom, fælles, solidarisk og frem for alt meget hurtig handling,« siger han.

Derfor støtter Robert Habeck også op om USAs forslag om at indføre et prisloft på russisk olieimport.