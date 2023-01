Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selve løjpen er hvid, men resten af bjergsiden er grøn, så langt øjet rækker.

Usædvanligt høje temperaturer og sparsomt snefald giver lige nu problemer flere steder sydpå.

Den varme vinter giver simpelthen problemer for en del skisportssteder, hvor der lige nu er mere grønt end hvidt.

Ifølge Sky News må mange steder i de nordlige alper og de franske Pyrenæer lige nu holde lukket, fordi der ikke er sne nok.

Dronebillederne over Villars-sur-Ollon i Schweiz viser løjpen af kunstig sne midt i det ellers grønne landskab. Foto: LAURENT GILLIERON Vis mere Dronebillederne over Villars-sur-Ollon i Schweiz viser løjpen af kunstig sne midt i det ellers grønne landskab. Foto: LAURENT GILLIERON

Flere europæiske lande melder om de højeste temperaturer i januar nogensinde.

»Det er slet og ret vanskeligt at fatte,« siger tv-kanalens meteorolog.

Billederne i denne artikel er taget i Schweiz i nytåret, hvor skientusiasterne måtte nøjes med den sparsomme kunstige sne.

Temperaturerne i Frankrig i slutningen af året var de højeste i 25 år.

Den milde vinter giver problemer flere steder sydpå. Foto: LAURENT GILLIERON Vis mere Den milde vinter giver problemer flere steder sydpå. Foto: LAURENT GILLIERON

Nogenlunde samme billede var der i Schweiz, hvor der blev målt 18,1 grader nytårsaftensdag.

Le Gets og Morzine, som er en del af det populære Portes de Soleil-område, har hver kun to pister åbne lige nu.

I Schweiz meldte Splugen-Tambo mandag, at det lukker 'indtil videre.'

»Desværre er vi på grund af manglen på sne, den kraftige nedbør og høje temperaturer nødt til at lukke vores skisportssted fra 2. januar indtil videre,« lyder det i en meddelelse.

We just observed the warmest January day on record for many countries in Europe.



Truly unprecedented in modern records. pic.twitter.com/bUux1XOBH9 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) January 1, 2023

På årets første dag skrev den skotske meteorolog Scott Duncan på Twitter, at mange europæiske lande slog varmerekord.

Han postede et kort, som gav syn for sagen, og skrev:

»Vi har netop observeret den varmeste januardag i historien for mange europæiske lande. Det findes virkelig ikke mage i morderne målinger.«