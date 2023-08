Hundredvis af aflyste flyafgange, vidtrækkende strømafbrydelser og evakueringer i massevis.

Det er realiteten, borgerne i det vestlige Japan er vågnet til tirsdag, hvor tyfonen Lan er gået i land.

Tyfonens hærgen har fået myndighederne til at advare om risiko for oversvømmelser og jordskred, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Og det er ikke de eneste konsekvenser, uvejret har for borgerne i de berørte områder.

Ifølge The Guardian er næsten 90.000 husstande uden strøm, mens mange butikker – heriblandt 210 7-Eleven butikker – har set sig nødsaget til at lukke, indtil uvejret er drevet over.

De farligt store mængder regn og vind har desuden ført til lukning af flere store veje, togkørslen er suspenderet på mange strækninger, og næsten 900 fly er indstillet.

Samtidig er omkring 240.000 borgere blevet beordret om at forlade deres hjem og søge i sikkerhed i evakuationscentre, som de japanske myndigheder har oprettet i højtliggende områder.

Tyfonen Lam forventes at nå Det Japanske hav tidligt onsdag og fortsætte nordpå.