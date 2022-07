Lyt til artiklen

Fiskerne i Plymouth, Massachusetts i USA fik sig et chok for livet, da en pukkelhval pludselig sprang op af vandet og landede på en båd.

En video af begivenheden viser den store hval springe op af vandet, før den ender på den lille fiskerbåd.

Den næsten seks meter lange båd ryger op og ned i vandet, men den holder sig flydende. Der er ikke sket noget, der påvirker dens sødygtighed. Det skriver thenewdaily.com.au.

Kollisionen er blot den seneste hvalsituation, der er sket i området. Det får den lokale havnemester, Chad Hunter, til at give bådejerne det gode råd – at holde afstand.

'Plymouths havnemester anbefaler, at man holder mindst en afstand på 100 meter, for at minimere de potentielle interaktioner med hvaler,' hedder det i byens udmelding.

'Interaktionerne, som er sjældne, er en påmindelse om, at de kan være farlige for både vores både og for hvalerne.'

Chad Hunter siger, at en masse fisk havde tiltrukket flere fiskere og hvaler til området. Det øgede sandsynligheden for kollisioner

Sammenstødet mellem hvalen og fiskerbåden skete i søndags.

På disse to billeder ses pukkelhvalen komme op fra havet og lande på den lille fiskerbåd. Foto: Facebook / Town of Plymouth, MA Vis mere På disse to billeder ses pukkelhvalen komme op fra havet og lande på den lille fiskerbåd. Foto: Facebook / Town of Plymouth, MA

Det kom efter en anden båd i det samme farvand, blev ramt af en hval i fredags. Det blev også fanget på video af den lokale paddleboarder Bob Babcock.

Han fortæller til tv-stationen NBC10 i Boston, at han aldrig har set en hval komme så tæt på kysten i mere en 16 år.

Eksperterne siger, at hvalerne, der blev set ud for Massachusetts, var pukkelhvaler. De var mellem 10 og 17 meter lange og vejede op til 40 tons.

Hvalerne kommer typisk til vandene omkring Massachusetts for at æde fisk, men de plejer ikke af komme så tæt på kysten.

»Det er vigtigt af holde godt øje med hvalerne, der bliver distraheret af at æde fisk. De er mere fokuseret på fiskene, end de er på bådene,« lyder rådet fra eksperterne.