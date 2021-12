Da det først begyndte at gå galt for Antony Blinken, blev problemerne bare ved og ved.

»Den lever sit eget liv,« som han fik sagt bag mundbindet.

For under et pressemøde i Malaysia i forbindelse med et officielt statsbesøg drillede teknikken onsdag i nærmest komisk grad for den amerikanske udenrigsminister. Se det øverst i artiklen

Det var mikrofonen, den var gal med.

Anotny Blinken bakser med mikrofonen. Vis mere Anotny Blinken bakser med mikrofonen.

I første omgang skrattede den en smule, mens lydniveauet også var ustabilt.

»Jeg vil gerne undskylde for det,« fik toppolitikeren sagt, mens han fik udleveret en ny mikrofon.

»Lad os se, om den virker,« fik Antony Blinken kun lige akkurat tilføjet, inden en hyletone rungede ud over lokalet.

Og den statiske baggrundsstøj blev ved med at dukke op, hver gang Antony Blinken forsøgte at sætte mikrofonen i det stativ han havde foran sig. Lyden var også ulden og forsvandt på et tidspunkt helt.

Der måtte endnu et mikrofonskifte til – og så virkede det.

Så kunne Antony Blinken blandt andet rose Malaysias for at have doneret overskydende coronavacciner til blandt andre Laos og Bangladesh.

Hvilket alle kunne høre. Endelig.