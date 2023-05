Den amerikanske grænse til Mexico bliver »kaotisk i en vis tid fremover«. Det er beskeden fra USAs præsident, Joe Biden, kun dage før pandemireglerne skal slettes.

Reglerne, der blev indført under coronakrisen, har gjort det stort set umuligt at få asyl ved grænsen.

Titusinder af mennesker står klar ved grænseovergangene. De venter på, at den såkaldte Title 42 skal udløbe natten mellem torsdag og fredag i denne uge. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Byerne El Paso, Brownsville og Laredo har erklæret undtagelsestilstand i et forsøg på at klare de hundredvis af immigranter, som allerede har krydset grænsen.

En nationalgardist forhindrer journalister i at kontakte immigranter i El Paso i Texas, som har krydset over fra Mexico den 9. maj 2023. Foto: JOHN MOORE Vis mere En nationalgardist forhindrer journalister i at kontakte immigranter i El Paso i Texas, som har krydset over fra Mexico den 9. maj 2023. Foto: JOHN MOORE

På spørgsmålet, om USA er parat til en stor stigning i antallet af migranter, så fortalte præsident Biden til reporterne: »Vi får se. Det bliver kaotisk i den første tid.«

Reglerne i Title 42 blev sat i værk af den tidligere præsident Donald Trump. Det er et middel til hurtigt at udvise dem, der forsøgte at migrere.

Fra fredag kan migranterne igen aflevere deres asylansøgninger ved grænsen. Og de kan få dem klaret i det retslige system – i en proces, der kan vare i årevis.

Det Republikanske Parti – Bidens modstandere – frygter at over en million mennesker vil søge asyl i løbet af de næste tre måneder.

Migranter venter i kø, efter at de har krydset grænsen til USA over Rio Grande-floden den 9. maj 2023. Foto: JOHN MOORE Vis mere Migranter venter i kø, efter at de har krydset grænsen til USA over Rio Grande-floden den 9. maj 2023. Foto: JOHN MOORE

Biden har beordret 1.500 tropper til grænseregionen mod Mexico. Han håber, at de kan hjælpe med at bistå grænsepolitiet.

Det er kun 18 måneder til USAs næste præsidentvalg, og immigration afslører en dyb forskel på Demokraterne og Republikanernes indstilling.

Biden håber at de nye regler, sammen med troppeforstærkningen, vil hjælpe til med at standse en del af immigranterne.