Med nye efterretninger advarer USA angiveligt om, at Rusland forsøger at udvikle et rumbaseret våben.

I USA er Kongressen blevet oplyst om nye efterretninger, der handler om Ruslands nukleare kapaciteter. Angiveligt kan situationen udgøre en international trussel.

Det siger en unavngiven kilde med kendskab til sagen onsdag.

Også USA's allierede i Europa skal ligesom Kongressen være blevet underrettet.

Mere specifikt skal efterretningerne handle om, at Rusland forsøger at udvikle et rumbaseret våben.

Kilden vurderer dog, at situationen ikke er en akut trussel for USA.

Efterretningerne kommer, efter at Mike Turner - som er medlem af Repræsentanternes Hus og formand for husets efterretningskomité - tidligere onsdag udsendte en udtalelse, der var både atypisk og lettere kryptisk.

Her blev der advaret om en "alvorlig national sikkerhedstrussel".

Kilder har efterfølgende sagt, at denne advarsel er relateret til Ruslands kapaciteter i rummet og til satellitter.

- Jeg anmoder om, at præsident Biden offentliggør alle oplysninger vedrørende denne trussel, så Kongressen, administrationen og vores allierede åbent kan diskutere de handlinger, der er nødvendige for at reagere på denne trussel, siger Turner i erklæringen, uden at informere yderligere om situationen.

En nuværende og en tidligere amerikansk embedsmænd har også tidligere fortalt til Avisen New York Times, at de nye efterretninger handler om Ruslands forsøg om at bygge et rumbaseret antisatellit-våben.

Også mediet ABC News har meldt, at efterretningerne har at gøre med denne slags russiske planer.

Fra embedsmændene lyder det dog samtidig, at et sådan atomvåben fra Rusland endnu ikke er i kredsløb.

Onsdagens udtalelse fra Mike Turner blev offentliggjort midt i en debat i Kongressen om, hvordan USA skal håndtere globale trusler fra blandt andre Rusland.

/ritzau/Reuters