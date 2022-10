Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Stemningen mellem USA og Kina er på frysepunktet, og den er ikke blevet bedre, efter at Joe Biden har indført et kontroversielt forbud. Kineserne er rasende. Ved Kinas store partikongres i denne uge i Beijing, er der ingen tvivl om, hvem kommunistpartiet ser som den største trussel mod fremtiden.

»Det her handler om mere end, hvem der styrer verdens produktion af halvledere og mikrochip. Det handler om intet mindre end verdensherredømmet,« siger Josep Bori fra GlobalData til The Guardian.

Kineserne er pressede af det amerikanske forbud mod eksport af mikrochip til Kina, som præsident Joe Biden introducerede 7. oktober. Mikrochip og halvledere er byggestenene i det digitale samfund.

Mikrochip bruges i alle computere, telefoner, biler, fly, ja, stort set alle moderne maskiner. Joe Bidens regering har nedlagt et interessant forbud mod eksport af mikrochip og de såkaldte halvledere i et forsøg på at lægge pres på Kina.

Fremtiden byder på mere kunstig intilligens og flere robotter. Den, der kontrollerer produktionen af disse, kontrollerer også fremtidens verden. Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Fremtiden byder på mere kunstig intilligens og flere robotter. Den, der kontrollerer produktionen af disse, kontrollerer også fremtidens verden. Foto: BERNADETT SZABO

»Biden-administrationens seneste træk er meget alvorligt. De må have overvejet det grundigt, for de kan få meget stor betydning,« siger Singapores premierminister, Lee Hsien Loong ved en pressekonference i Australien.

Biden-regeringen er gået så langt, som til også at kræve et fuldstændigt stop af salg af mikrochip også fra USAs allierede, ikke mindst Sydkorea, der er storleverandør på netop dette område.

Kina bruger cirka 75 procent af alle verdens mikrochip, men fremstiller kun 15 procent af dem. Forbuddet mod at sælge de avancerede, teknologiske mikrochip til Kina vil kunne lamme den kinesiske produktion.

Præsident Joe Biden spiller højt spil med Kina i duellen om kontrol med mikrochip. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Præsident Joe Biden spiller højt spil med Kina i duellen om kontrol med mikrochip. Foto: MICHAEL REYNOLDS

»Det her er virkelig vildt. Vi prøver stadig at danne os et overblik over, hvad det kommer til at betyde, men der er efter min mening mange, der undervurderer, hvad forbuddet betyder for teknologileverancer og teknologisk udvikling – og ikke mindst for forholdet mellem USA og Kina, siger Bill Bishop, ekspert i kinesiske forhold i The Sinocism Newsletter.

Taiwan har flere store mikrochip-firmaer, og Xi Jinping, Kinas leder, der i denne uge krones på partikongressen til at styre Kina i yderligere fem år, har ikke lagt skjul på, at Taiwan skal indlemmes i Kina inden for overskuelig fremtid.

Kina ser USA som den helt store trussel mod fremtiden. Foto: THOMAS PETER Vis mere Kina ser USA som den helt store trussel mod fremtiden. Foto: THOMAS PETER

USA har truet med at forsvare Taiwan, skulle Kina invadere, hvilket kunne ende i en tredje verdenskrig. Kampen om mikrochip og striden om Taiwan hænger altså uløseligt sammen

En analogi kunne være til Ringenes herre, hvor den, der styrer magtringene, styrer verden. Lidt, på samme måde anses mikrochip som byggestenene i den såkaldte femte industrielle revolution, hvor kunstig intelligens og automatisering er kodeord.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg skriver om 'krigen' mellem USA og Kina om kontrol over fremtidens terknologi. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg skriver om 'krigen' mellem USA og Kina om kontrol over fremtidens terknologi.

Kina har fordømt USAs nye tiltag, og vil kunne svare tilbage, ved helt eller delvist at forbyde salg af ædle metaller, som amerikanerne har brug for til at producere mikrochip. Kina har i de sidste ti år aggressivt udbygget deres kontrol over verdens mineraler og sjældne jordarter, der anvendes til produktion af blandt andet mikrochip.

Kina har muligheden for at begrænse USA og Vestens tilgang til disse, men det vil komme med en høj pris for Kina selv.