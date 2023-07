Krigen i Ukraine er fortsat i gang og de vestlige lande sender stadig hjælp til ukrainerne.

Nu skruer USA så lidt mere op for offensiven og sender klyngebomber. Et yderst kontroversielt våben, som deler vandene.

Det bekræfter Det Hvide Hus under en pressebriefing.

Det sker efter en enstemmig anbefaling fra hans nationale sikkerhedsteam, siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan.

»Ukraine har forpligtet sig til at poste konflikt minerydningsbestræbelser for at afbøde enhver potentiel skade på civile, og dette vil være nødvendigt, uanset om USA leverer denne ammunition eller ej på grund af Ruslands udbredte brug af klyngeammunition.«

Han siger derudover at det var en 'svær' beslutning, og at præsidenten i sidste ende tog beslutningen 'i samråd med allierede og partnere og i samråd med medlemmer af Kongressen'.

Klyngebomber - som er forbudt af mere end 100 lande - er en klasse af våben, der indeholder flere eksplosive bomber kaldet subammunition.

Ammunitionen er kontroversiel på grund af deres høje fejlrater, hvilket betyder, at ueksploderede bomber kan blive liggende på jorden i årevis og muligvis detonere senere.

Amerikansk lov forbyder overførsel af klyngeabomber med en bombefejlprocent på over 1 % - hvilket betyder, at mere end 1 % af bomberne i våbnet ikke eksploderer - men præsident Joe Biden er i stand til at omgå denne regel.

Embedsmænd i forsvarsministeriet fortalte torsdag til journalister, at Biden-administrationen overvejede at sende klyngebomber med en fejlrate på under 2,35 %.

Menneskerettighedsgrupper har opfordret Rusland og Ukraine til ikke at bruge klyngebomber og har bedt USA om ikke at levere dem.

I en erklæring fredag ​​opfordrede kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder endnu en gang landene til ikke at bruge klyngebomber, idet de hævdede, at de var farlige.