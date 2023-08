Amerikanske statsborgere opfordres nu til at forlade Belarus hurtigst muligt.

Det skriver The Hill.

Det amerikanske udenrigsministerium har hævet trusselsniveauet i Belarus til fire, hvilket er det højeste på skalaen.

Det betyder, at amerikaner, der opholder sig i landet, skal skynde sig ud, og folk der vil rejse til landet, skal blive hjemme.

Som årsager til den øgede bekymring nævnes blandt andet det stigende antal af russiske soldater i landet, risiko for civile uroligheder, og risikoen for at blive anholdt efter, at den amerikanske ambassade er blevet lukket.

For nylig advarede det engelske forsvarsministerium også om situationen i Belarus.

Det skete i forbindelse med afholdelsen af en militær øvelse tæt på Polen.

Øvelsen foregår tæt på det, der bliver kaldt 'Suwalki-hullet'.

Det er den godt 100 kilometer lange korridor, som forbinder NATO-landene Polen og Litauen.

At området er så betændt har Ruslands-ekspert fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel, tidligere forklaret således i B.T.:

»Suwalki-korridoren er en central del af flere krigsspil de seneste år, da Rusland ønsker at skabe en landgang til Kaliningrad-enklaven.«

En landforbindelse til den russiske enklave ved Østersøen ville være et glimrende springbræt til at afskære de baltiske lande fra det øvrige Europa samt eventuel forberedelse til en senere invasion af Litauen, Letland og Estland.

Situationen i området blev ikke mindre betændt af, at Polen forleden bedyrede, at man vil sende 10.000 ekstra soldater til grænsen mod Belarus.

Efter det mislykkede kup i Moskva tog lejesoldaterne fra Wagnergruppen til Belarus.

Netop deres tilstedeværelse, har fået polakkerne til at sende flere soldater til grænsen, da de i sidste ende frygter en mulig invasion.