Det britiske forsvarsministerium er havnet i en pinlig og måske endda prekær situation.

På grund af ét enkelt manglede bogstav.

Forsvarsministeriet deler løbende vigtige og klassificerede oplysninger med sine allierede, herunder USA.

Det var da også meningen at en række e-mail med klassificerede oplysninger skulle være sendt til det amerikanske forsvar, men i stedet endte de i det afrikanske land Mali, skriver BBC.

Og Mali plejer tætte forbindelser med Rusland – som briterne har et iskoldt forhold til i øjeblikket på grund af krigen i Ukraine.

Miseren skyldes noget så simpelt som en slåfejl.

Sagen er nemlig, at det amerikanske militærs mailkonti slutter med domænenavnet 'mil', men briterne har ved flere lejligheder sendt mail til konti med domænenavnet 'ml' – som bruges i det vestafrikanske land i stil med 'dk' her til lands.

Det britiske forsvarsministerium vil nu undersøge sagen til bunds.

»Vi har igangsat en undersøgelse, efter nogle få e-mail ved en fejl blev sendt til forkerte mailadresser,« siger en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium til det britiske nyhedsbureau PA.

»Vi er overbeviste om, at de ikke indeholdt oplysninger, som kan kompromittere operationel sikkerhed eller tekniske data,« tilføjer talspersonen og understreger, at sådanne oplysninger kun deles på lukkede systemer for at minimere risikoen for, at de havner det forkerte sted.

Præcis hvem i Mali, der modtog mail fra det britiske forsvarsministerium med klassificerede oplysninger, er uvist.

Det vides heller ikke, hvor mange mail, der er kommet i de forkerte hænder.

Mali er et af de seks afrikanske lande, Ruslands præsident har lovet gratis forsendelser af korn, efter at kornaftalen med Ukraine brød sammen tidligere på måneden.

I forvejen har Rusland tætte bånd til det ustabile vestafrikanske land, idet der er en del lejesoldater fra Wagner-gruppen i landet. Her kæmper de sammen med Malis hær mod jihadister.

USAs udenrigsminister Antony Blinken sagde tidligere på ugen, at Malis forsvarsminister, chefen for Malis luftvåben og stabschefen for landets militær vil blive underlagt sanktioner på grund af det tætte samarbejde med Wagner.

Det britiske forsvarsministerium er i øvrigt ikke ene om at have kludret i mailadresserne. USAs militær har ifølge BBC sendt flere millioner mail til Mali på grund af selvsamme slåfejl i domænenavnet.

Nogle af disse mail skulle have indeholdt følsomme oplysninger, såsom kodeord, medicinske journaler og militære topfolks rejseplaner.