Sex er en vigtig del af nattelivet i Thailand. Men at lægge de seksuelle udskejelser ud på internettet, direkte, er måske nok at stramme den lidt for meget.

Det har et ungt par i hvert fald oplevet, da politiet afbrød deres elskovstime på et hotel i Bang Phli-distriktet (en forstad til Bangkok) sent mandag aften.

Den 19-årige kvinde blev i første omgang kun identificeret som Kainao. Hun og den 20-årige ven delte deres seksuelle oplevelser via OnlyFans websiden.

Parret indrømmede, at de producerede pornografisk indhold. Det siger politiet, som beskriver deres opførsel som 'meget uanstændig'.

Det unge par, der er anklaget for at dyrke sex for åbent kamera på et hotelværelse i en forstad til Bangkok, er blevet arresteret. Foto: Cyber Crime Investigation Bureau Vis mere Det unge par, der er anklaget for at dyrke sex for åbent kamera på et hotelværelse i en forstad til Bangkok, er blevet arresteret. Foto: Cyber Crime Investigation Bureau

Politiet vil ikke gøre noget ved ejeren af hjemmesiden. Han tillod kun kunderne at dele indholdet. Arrestationen af det unge par var resultatet af, at siden bliver misbrugt af kunderne.

På en efterfølgende pressekonference blev den unge pige identificeret som Suthanya Nakhonjinda og manden som Korakot Sarirat.

Han påstod, at de havde startet den illegale forretning i juni måned dette år – og de havde tjent 500.000 baht siden da. Det svarer til 100.000 danske kroner.

Skaberne af videoen må beholde 80 procent af kundernes betaling til OnlyFans, sagde han.

Begge de tiltalte indrømmede, at de havde produceret porno med salg for øje. Men de nægtede anklagen om, at de havde puttet porno på computeren, for at offentligheden skulle se den.

For den første anklage er den maksimale straf tre års fængsel og/eller en bøde på 60.000 bath (12.000 danske kroner). Den anden anklage bærer en strafferamme på fem års fængsel og/eller en bøde på 100.000 bath (20.000 danske kroner).

Politiet agtede at bede retten i Samut Prakan om at tilbageholde de to anklagede i 12 dage, mens de fortsatte efterforskningen.

Deres opførsel var i det hele taget meget upassende, lød det på pressekonferencen. De unge mennesker inviterede ungdommen til at se deres pornografiske indhold. De planlagde endda at optræde på YouTube og Twitter, ifølge politimanden Kornchai.

Han advarede alle andre thaiborgere, som producerede pornografisk materiale. De vil straks blive arresteret og stå til ansvar for deres gerninger.

Han var også godt klar over, at nogle måske vil tage det unge pars parti.

Enhver negativ kritik af cyberkriminalitetspolitiet, efter arrestationen af det unge par, vil blive retsforfulgt, erklærede han.