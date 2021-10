Snart bliver en længere undersøgelse om seksuelle overgreb mod børn i franske katolske kirker udgivet.

Men allerede nu trækker undersøgelsen overskrifter, da Jean-Marc Sauvé, som er leder af kommissionen, der har stået for undersøgelsen, har været ude med en bemærkelsesværdig og skræmmende melding.

Ifølge The Guardian udtaler Sauvé, at mellem 2.900 og 3.200 pædofile præster eller andre kirkemedlemmer har opereret i franske katolske kirker siden 1950.

Rapporten, der udkommer tirsdag, forsøger både at kvantificere antallet af gerningsmænd og ofre.

Og der er angiveligt nok at tage fat i, da rapporten indeholder 2.500 sider.

Rapporten undersøger især de kulturelle og institutionelle forhold, der har forårsaget de kedelige hændelser.

Kommissionen, der består af 22 jurister, læger, historikere, sociologer og teologer startede undersøgelsen i 2018.

Det skete efter, at en telefonlinje for franske ofre og vidner havde modtaget 6.500 opkald på bare 17 måneder.

Nogle af de medvirkende aktører i rapporten har undervejs i processen været ude med teasende udtalelser om rapportens resultater.

Philippe Portier, der er sociolog i kommissionen, sagde tidligt i processen, at rapporten 'ikke ville gå let over nogen'. Olivier Savignac, der er også indgår i kommissionen, fortalte for nylig, at rapportens udgivelse vil komme til at få 'virkningen af en bombe'.

Det er stadig uklart, hvilke konsekvenser de katolske kirker og præster vil få, når sandhedens time kommer frem.

Sidste år blev en fransk-katolsk præst idømt fem års fængsel for seksuelt misbrug i 20 år på børn i alderen 7-14 år.