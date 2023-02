Lyt til artiklen

I løbet af den seneste uge har det amerikanske luftvåben skudt fire flyvende objekter ned.

Det seneste objekt beskrives som et ottekantet objekt med flere forskellige strenge knyttet til det.

Det formodes også at være samme slags objekt, som blev opdaget af radarer i delstatem Montana lørdag og fik lufttrafikken i et område til at være lukket i flere timer.

General Glen VanHerck, leder af North American Aerospace Defense Command (NORAD), har været ansvarlig for nedskydningen. Han vil ikke udelukke nogen eller noget, når det gælder d​e uidentificerede genstande – ej heller at der kan være tale om rumvæsner.

Søndag blev VanHerck nemlig spurgt ind til, om de havde overvejet netop den mulighed.

»Jeg lader efterretningstjenesterne finde ud af det. Jeg har ikke udelukket noget,« sagde generalen ifølge Reuters.

Amerikanske myndigheder har indtil videre ikke frigivet oplysninger om, hvorvidt rumvæsner kan være indblandet.

Myndigheder og politikere frygter primært, at genstandene er sendt af Kina eller et andet land i et forsøg på at finde ud af mere om amerikanske radarsystemer og varslingssystemer, ifølge New York Times. Tidligere på måneden har man netop nedskudt en kinesisk ballon.

»På nuværende tidspunkt fortsætter vi med at vurdere hver mulig trussel, der kommer til USA, med et forsøg på at identificere dem,« forklarer generalen.