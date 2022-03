Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, har søndag officielt været ude at sige, at man mener at have beviser på, at russiske tropper i Ukraine er gået efter civile.

Og nu kan uhyggelige beviser på netop det være dukket op.

Således viser en video fra byen Irpin nær Kyiv, hvordan mindst tre civile – herunder to børn – blev dræbt af en bombe søndag morgen.

Netop Irpin har været et fokuspunkt de seneste dage i Ruslands forsøg på at indtage den ukrainske hovedstad Kyiv.

Og det har betydet intense kampe, voldsomme bombeangreb og nu også døde civile.

Videoen, som man kan se øverst i artiklen, er filmet på den bro, der går fra Kyiv til Irpin. Netop den bro er den seneste tid blevet brugt af civile som en flugtvej ud af hovedstaden og mod tryghed fra russiske angreb.

Men broen ud af Irpin har nu også vist sig at være ekstremt farlig.

Gentagne gange er der faldet russiske bomber i nærheden af broen. Og søndag morgen gik det helt galt, da en bombe faldt midt på den eneste større vej ud af Kyiv over Irpin-floden og ind i Irpin i flere kilometers omkreds.

Desperate civile forsøger at krydse broen mellem Kyiv og Irpin, mens russerne bomber området. Foto: CARLOS BARRIA

Bomben landede, mens en familie på fire var ved at krydse broen. Det bekræfter New York Times, som havde en journalist på stedet, da bomben faldt midt på vejen.

Journalisten fra New York Times kunne efterfølgende beskrive, hvordan ukrainske tropper løb hen til de faldne, da røgen fra bomben havde lagt sig.

Her kunne de konstatere, at moderen i familien var død. Det samme var en teenagedreng og en pige, som New York Times-journalisten vurderer til at være omkring otte år.

Faderen i familien havde stadig puls, da journalisten forlod bombestedet, mens eksplosioner fortsat kunne høres i området.

Med sig havde familien deres kufferter med ejendele. En kuffert blev efterfølgende stående ved siden af de dræbte, mens en kasse med en hund, der fortsat gøede, da New York Times-journalisten ankom, blev fjernet.

Det ukrainske forsvar har kaldt bombningen af broen i Irpin for et bevidst russisk angreb på civile, da man formentlig er klar over, at netop broen i Irpin benyttes af helt almindelige mennesker på flugt fra krig.

Det er ikke første gang, der er forlydender om, at russiske tropper har beskudt områder, som de vidste, civile brugte som flugtveje.

Således har der også været meldinger om, at togspor nær Irpin, hvor civile har befundet sig i deres flugt ud af Kyiv, skal være blevet beskudt de seneste dage.

De omkomne civile i Irpin søndag. Foto: DAPHNE ROUSSEAU

De voldsomme billeder fra Irpin ser ud til at bekræfte den melding, som Oleksiy Kuleba, der er i ledelsen af forsvaret af Kyiv, tidligere har meldt ud.

Han anser det for nærmest umuligt for civile at flygte ud af den ukrainske hovedstad på en sikker måde, som situationen er nu.

»Desværre. Medmindre der kommer en våbenhvile,« sagde han.