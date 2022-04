Hun flygtede fra krigens rædsler i Ukraine.

Men få dage efter ankomsten til Norge blev en 17-årig pige angiveligt udsat for en uhyggelig forbrydelse.

Politiet i den nordnorske by Tromsø har anholdt en 20-årig mand og sigtet ham for at have voldtaget den ukrainske flygtning.

Det skriver Dagbladet, som ikke oplyser, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

»Det er ubeskriveligt, hvordan hun har det. Hun er i tryghed nu,« siger Ingunn Greve Tøllefsen, som er blevet udnævnt til den forurettede ukrainers bistandsadvokat.

Overfor Dagbladet vil politiadvokat Kjersti Mari Nilsen ikke udtale sig om relationen mellem gerningsmanden og offeret.

»Det kan vi ikke sige noget om af hensyn til efterforskningen,« siger hun.

Voldtægten fandt ifølge det norske medie sted torsdag.

Den sigtede 20-årige er blevet varetægtsfængslet i fire uger, fordi der ifølge politiet er begrundet mistanke om, at han kunne begå lignende forbrydelser.

Han er tidligere blevet tiltalt for en sædelighedsforbrydelse, oplyser politiet til Dagbladet.