Vi advarer om voldsomme billeder og beskrivelser i artiklen.

Det kan være svært at kapere det fulde omfang af det, der er foregået i kibbutzen Kfar Aza.

Som den israelske generalmajor Itai Veruv sagde til de journalister, der tirsdag blev lukket ind, mens ligposer blev båret ud.

»Det her er ikke krig. Det her er ikke en slagmark. Det er en massakre,« lød det på en video frigivet af det israelske militær:

Kfar Aza ligger kun få kilometer fra Gaza, som man kan se i baggrunden. Foto: Ilan Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix

»I kan selv se det. Jeg har aldrig set noget lignende i mit liv. Det er noget, som vores bedsteforældre fortalte skete under jødeforfølgelsen i Europa. Det er ikke noget, der er sket i nyere historie.«

På den led er Kfar Aza et øjebliksbillede af det chokangreb, som Hamas lørdag påbegyndte i Israel.

Kibbutzen med cirka 750 indbyggere ligger i den sydlige del af Israel kun et par kilometer fra Gaza, og det var derfor et af de første steder, der blev invaderet af omkring 70 krigere.

Kampene i området fortsatte indtil tirsdag, hvor israelsk militær igen fik kontrol.

Bodies of victims of an attack, following a mass infiltration by Hamas gunmen from the Gaza Strip, lie on the ground in Kibbutz Kfar Aza, in southern Israel, October 10, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

Der er ikke tal på, hvor mange der er blevet dræbt i Kfar Aza.

»Man kan se babyer, mødre og fædre i deres soveværelser, i deres beskyttelsesrum, hvor terroristerne dræbte dem,« som generalmajor Itai Veruv udtrykte det.

Da udvalgte journalister tirsdag fik lov at komme indenfor, kunne de se omfattende spor af det, der er sket i de seneste dag.

Døre og husvægge er gennemhullet af skudhuller, bygninger er sat i brand. Hjem er blevet smadret til uigenkendelighed.

en udbrændt paraglider med motor brugt af Hamas-terroristerne. Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix

Nogle steder ligger de døde israelske indbyggere på rad og række pakket ind i sorte ligposer.

Andre steder ligger de døde Hamas-terrorister stadig på stier blandt citrontræer og palmer, hvor de blev skudt og dræbt.

Der ligger ueksploderede granater. En udbrændt paraglider og biler, der aldrig kommer til at køre igen, ses også.

Og så er der også de gentagne beretninger om, at flere af indbyggerne i Kfar Aza er blevet halshuggede. Mest voldsomt er det gået igen, at hele 40 babyer skulle have fået skåret deres hoveder af.

En død indbygger bæres ud af et hus i Kfar Aza. Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix

Onsdag morgen meddeler israelsk militær, at det kan man ikke bekræfte er sket. Men senere onsdag er der dukket meldinger op om, at der er fundet halshuggede ofre i kibbutzen.

Men mange er døde. Rigtigt mange.

Som den overlevende Avidor Schwartzman fortæller om det syn, han blev mødt af efter at have gemt sig i sit beskyttelsesrum i mere end 20 timer:

»Der var lig overalt. Vi så vores lille hjørne af paradis være udbrændt og med blod overalt.«

Israelske soldater har gennemsøgt alle huse i Kfar Aza. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

Shmuel Harel fortæller, at han så sin bedstemor blive slæbt ind i hendes stue og blive dræbt med to skud til hovedet.

»Det her var holocaust. Ganske simpelthen,« siger han.

Den israelske hær har meldt ud, at i Kfar Aza »gik terroristerne fra hus til hus og massakrerede babyer, fædre og mødre.«

»Hamas vil komme til at betale for denne forbrydelse,« lyder det også.

Følg B.T.s liveblog om situationen i Israel her.

Artiklen her er skrevet på baggrund af reportager fra Kfar Aza skrevet af journalister fra BBC, Daily Mail, Reuters, Sky News og CNN.